AkÄ±ncÄ±'dan BM'ye 'KÄ±brÄ±s' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriÂ Ã§erÃ§evesinde CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±Â ve Rum lider Nikos Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bulunan BM Ä°yi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt saat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
AkÄ±ncÄ±, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rum lider Anastasiadis ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ana konusunun olasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mde KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n "karar alma sÃ¼reÃ§lerine etkin katÄ±lÄ±m" olduÄŸunu belirterek, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin etkin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda Rum tarafÄ± ile ayrÄ±lÄ±klarÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
MÃ¼zakerelerde aynÄ± konularÄ±n tekrar tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ile bir ilerleme kaydedilemeyeceÄŸini vurgulayan CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "AynÄ± konularÄ±n etrafÄ±nda konuÅŸmak artÄ±k bitmeli, artÄ±k bir genel Ã§erÃ§eveyi ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in BM daha fazla yardÄ±mcÄ± olmalÄ±." diye konuÅŸtu.
AkÄ±ncÄ±, GÃ¼venlik ve garantiler meselesinin ancak garantÃ¶r Ã¼lkelerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla beÅŸli konferansta son ÅŸeklinin verilebileceÄŸini belirterek, geriye kalan konularda da BMâ€™nin iki taraf arasÄ±nda yeni dÃ¼ÅŸÃ¼nceler geliÅŸtirip yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
BM'nin hakemlik rolÃ¼ne soyunmadan, resmi Ã¶neri sunmadan taraflar arasÄ±nda mekik diplomasi yaparak yaratÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle yardÄ±mcÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta erken bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak isteniyorsa yapÄ±lmasÄ± gerekenin bu olduÄŸunu dile getirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda yeni doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatmasÄ± halinde yeni gerginliklerin de yaÅŸanabileceÄŸine iÅŸaret ederek, Akdeniz'deki doÄŸalgaz zenginliklerinin KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk ve KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n ortak malÄ± olduÄŸunu ve iki tarafÄ±n yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± olarak KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ tavÄ±rlarÄ±ndan dolayÄ± masadan Ã§ekilmeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼nde niyet gÃ¶rmek istediklerini, KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸansÄ±nÄ± KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± olarak heba etmek istemediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron'un, Polonya hÃ¼kÃ¼metini, Rusya'nÄ±n Putin ve Macaristan'Ä±n Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma" olarak nitelendirdi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta devam eden mÃ¼zakerelerde aynÄ± konularÄ±n etrafÄ±nda konuÅŸmanÄ±n artÄ±k bitmesi gerektiÄŸini belirterek, "Genel bir Ã§erÃ§eveyi ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in BM daha fazla yardÄ±mcÄ± olmalÄ±" dedi
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