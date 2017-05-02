20:34, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi





PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilen dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AkÃ§akaleÂ Belediyesince, PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n kontrolÃ¼nde Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilen devÂ TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi. Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±nda bulunan HÃ¼rriyet Mahallesinde dikilen 12 metre yÃ¼ksekliÄŸinde 4 metrelik TÃ¼rk bayraÄŸÄ±, yerinden sÃ¶kÃ¼lerekÂ sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki 8 metre yÃ¼kseklikteki beton kulenin Ã¼zerine dikildi. Tel Abyad'daki PYD'yi simgeleyen flamanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± tÃ¼m bÃ¶lgeden gÃ¶rÃ¼lebiliyor. Belediye BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼lhakim Ayhan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bayraÄŸÄ±n sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde daha iyi gÃ¶rÃ¼nmesi iÃ§in yerini deÄŸiÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi. TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n dosta gÃ¼ven, dÃ¼ÅŸmana korku verdiÄŸini ifade eden Ayhan, "BayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en iyi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼necek ÅŸekilde yerini deÄŸiÅŸtirdik. Ä°lÃ§ede diktiÄŸimiz bayraklarÄ± yÃ¼ksek yere dikmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Daha Ã¶nce diktiÄŸimiz bayraÄŸÄ±mÄ±z 12 metreydi ÅŸimdi beton kulelerin Ã¼zerine diktik. Bununla birlikte 20 metre yÃ¼kseklikte olacak. BayraÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼ÅŸmana korku veriyor. Ã–zellikle bayraklarÄ±mÄ±zÄ± sÄ±nÄ±ra dikiyoruz ki karÅŸÄ±daki terÃ¶rist ve mÃ¼ttefikleri bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼kleri zaman bayrak sevgisinin ne olduÄŸunu anlasÄ±nlar. BayraÄŸÄ±mÄ±z karÅŸÄ± taraftan daha iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. SÄ±nÄ±r hattÄ±na bayraklarÄ± dikmeye devam edeceÄŸiz" dedi.

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