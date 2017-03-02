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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:54, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Avrupa
21:30, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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Polonya'dan Macron'un Putin benzetmesine tepki
Polonya'dan Macron'un Putin benzetmesine tepki

Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron'un, Polonya hÃ¼kÃ¼metini, Rusya'nÄ±n Putin ve Macaristan'Ä±n Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma" olarak nitelendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PolonyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±Â Emmanuel Macron'un, Polonya hÃ¼kÃ¼metini, Rusya'nÄ±n Vladimir Putin ve Macaristan'Ä±n Viktor Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma" olarak nitelendirdi.

Macron'un, dÃ¼n Paris'te kendisiyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± milliyetÃ§i aday Marine Le Pen arasÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§imin ikinci turu Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bayan Le Pen'in arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ve destekÃ§ilerini biliyorsunuz. Bunlar (Macaristan BaÅŸbakanÄ± Victor) Orban, (Polonya'daki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw) Kaczynski ve (Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir) Putin'in rejimleridir. Bunlar, aÃ§Ä±k ve Ã¶zgÃ¼r demokrasiler deÄŸildir. Orada her gÃ¼n, bizim prensiplerimizle birlikte Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler ve kurallar ihlal ediliyor." ifadelerini kullanmasÄ±na Polonya hÃ¼kÃ¼metinden tepki geldi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Macron'un sÃ¶zlerinin "esefle" karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilerek, Fransa'nÄ±n merkez adayÄ±nÄ±n, "kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan kabul edilemez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalar ve zihinsel kÄ±sayollar" kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Polonya'nÄ±n Le Pen'in mÃ¼ttefiki olduÄŸu iddiasÄ±nÄ±n da reddedildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "Polonya tarihini ve iÃ§ siyasetini bilen herkesin, Polonya halkÄ±nÄ±, imparatorluk RusyasÄ±'na beslenen sÄ±cak duygulardan suÃ§lamaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayalÄ±m." ifadesine yer verildi.



Ä°lgili Konular Polonya macron putin
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Avrupa Haberleri
Polonya'dan Macron'un Putin benzetmesine tepki
Polonya'dan Macron'un Putin benzetmesine tepki

Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron'un, Polonya hÃ¼kÃ¼metini, Rusya'nÄ±n Putin ve Macaristan'Ä±n Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma" olarak nitelendirdi
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