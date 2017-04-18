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21:54, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
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21:47, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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TÃ¼rkiye-Rusya ekonomik iliÅŸkilerinde kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme | ANALÄ°Z
TÃ¼rkiye-Rusya ekonomik iliÅŸkilerinde kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme | ANALÄ°Z

TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸecek Ã¼st dÃ¼zey zirvenin odak noktasÄ±nÄ±n Suriye krizi olmasÄ± beklenirken, ikili ticaret ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik bariyerlerin de tekrar masada olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Emre GÃ¼rkan Abay

TÃ¼rkiyeÂ veÂ RusyaÂ arasÄ±nda yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸecek Ã¼st dÃ¼zey zirvenin odak noktasÄ±nÄ±nÂ Suriye kriziÂ olmasÄ± beklenirken, ikiliÂ ticaretÂ veÂ TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik bariyerlerinÂ de tekrar masada olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinden bu yana St. Petersburg, Ã‡in,Â Ä°stanbulÂ veÂ Moskovaâ€™dan sonra yarÄ±n SoÃ§i'deÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir PutinÂ arasÄ±nda "kritik" bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme daha yapÄ±lacak.

Suriye krizi konusu baÅŸta olmak Ã¼zere, bÃ¶lgenin iki Ã¶nemli aktÃ¶rÃ¼ arasÄ±nda bu sÃ¼reÃ§te baÅŸbakan ve bakanlar seviyesinde birÃ§ok kez temas kurulurken, yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n sona erdirilmesi amacÄ±yla Ã¶zellikle tarÄ±m ve turizme yÃ¶nelik bazÄ± Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°kili ticarette uÃ§ak krizinden Ã¶nceki seviyelere dÃ¶nÃ¼lmesi arzusu, iki liderin sÄ±klÄ±kla dile getirdiÄŸi bir husus olsa da, devletin en Ã¼st kademelerinde dillendirilen bu arzunun henÃ¼z alt kademelere tam anlamÄ±yla indiÄŸini sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Rusyaâ€™da yaÅŸayan ve ticaretle uÄŸraÅŸan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸma izinleri, vize ve ÅŸirketlere yÃ¶nelik faaliyet yasaklarÄ±, 10 Martâ€™ta yapÄ±lan 6'ncÄ± TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi Zirvesi'nde Putin tarafÄ±ndan "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na uygulanan yasaklarÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±n devam ederken, TÃ¼rk tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar da hala tam anlamÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil...

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksey MeÅŸkov, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n, bazÄ± kategorilerdeki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in vize rejiminde kolaylaÅŸtÄ±rma yoluna gitmeye hazÄ±r olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy DvorkoviÃ§ de tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik yasaklarla ilgili bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek ile nisan ayÄ±nda Moskovaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± gelecek gÃ¼nlerde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± istiÅŸarelerin neticelenerek Rus tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik sorunlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± konusunda umutlu olduklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

"RUSYA KENDÄ° ÅžÄ°RKETLERÄ°NE ZARAR VERÄ°YOR"

Rus TÃ¼rk Ä°ÅŸadamlarÄ± BirliÄŸi (RTÄ°B) BaÅŸkanÄ± Naki Karaaslan, yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸecek zirveye iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na uygulanan Ã§alÄ±ÅŸma, TÃ¼rk firmalarÄ±na uygulanan sektÃ¶rel faaliyet ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine uygulanan ithalat yasaklarÄ±nÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ã‡alÄ±ÅŸma vizeleri, teknik vizeler ve uygulanan iÅŸÃ§i kotalarÄ±ndaki sorunlarÄ±n da giderilmesini arzu ettiklerini ifade eden Karaaslan, "Rusyaâ€™da 100 bin Ã§alÄ±ÅŸan istihdam eden TÃ¼rk sermayeli firmalar aslÄ±nda Rus ÅŸirketleridir. Rusya, bu yasaklarla kendisine de zarar veriyor." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rk tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine uygulanan yasaklar nedeniyle de halihazÄ±rda ekonomik durgunluÄŸun devam ettiÄŸi Rusyaâ€™da halkÄ±n bu Ã¼rÃ¼nlere yÃ¼zde 30 ila yÃ¼zde 40 arasÄ±nda daha fazla para harcamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Karaaslan, "Bu iÅŸlerin artÄ±k karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kÄ±zgÄ±nlÄ±klarla deÄŸil, akÄ±l ve salÄ±kla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± gerekiyor." dedi.

"Ä°KÄ° ÃœLKE EKONOMÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° TEKRAR GÃœÃ‡LENECEK"

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Moskova Devlet UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Ãœniversitesi DÃ¼nya Ekonomisi DepartmanÄ± UzmanÄ± Nigyar Masumova da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n bir sÃ¼re Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Moskova ziyareti sonrasÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik vize uygulamasÄ±yla ilgili verilen sÃ¶zlere raÄŸmen hala somut adÄ±mlarÄ±n gelmemiÅŸ olmasÄ±na dikkati Ã§ekti.

Bu konuda SoÃ§i zirvesinden sonra Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸini belirten Masumova, bu yaz Ã§ok sayÄ±da Rus vatandaÅŸÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™yi ziyaret edeceÄŸini, bu olumlu geliÅŸme sayesinde iki Ã¼lke ekonomik iliÅŸkilerinin tekrar gÃ¼Ã§leneceÄŸini kaydetti.

Masumova, Rus tahÄ±l Ã¼rÃ¼nlerinde yaÅŸanan problemlere iliÅŸkin de, "TÃ¼rk domates ve salatalÄ±k Ã¼rÃ¼nlerine karÅŸÄ± uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu yasaklar tarÄ±mÄ±n Ã§ok hassas sektÃ¶rlerine yÃ¶nelik ve iki Ã¼lkenin sosyal yapÄ±sÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli noktadalar." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Ä°KÄ°LÄ° TÄ°CARETTE TOPARLANMA EMARELERÄ°

Bu arada, devam eden yasaklara karÅŸÄ±n iki Ã¼lkenin ekonomik iliÅŸkilerinde normalleÅŸme sÃ¼reci sayesinde bir toparlanma yaÅŸanÄ±yor.

TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™nin Rusyaâ€™ya ihracatÄ± bu yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde 2016'nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 40,9 artarak 498,1 milyon dolara yÃ¼kseldi. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde Rusya'dan gerÃ§ekleÅŸtirilen ithalat yÃ¼zde 11,5 artÄ±ÅŸla 4,4 milyar dolara yaklaÅŸÄ±rken, bu artÄ±ÅŸÄ±n en Ã¶nemli nedeni soÄŸuk geÃ§en kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle ÅŸubat ayÄ±nda 2 milyar 500 milyon metrekÃ¼pe Ã§Ä±kan doÄŸal gaz ithalatÄ± oldu.

TarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinde de Rusya'nÄ±n Ã¶nemli bir mÃ¼ÅŸterisi olan TÃ¼rkiye, geÃ§en yÄ±l Rusya'dan 4,7 milyon ton tahÄ±l Ã¼rÃ¼nÃ¼ ithal etti.

TÃ¼rkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalÄ±k, turÅŸu, Ã¼zÃ¼m, elma, armut ve Ã§ilek ithalatÄ± yasaÄŸÄ± ise Rusya nezdinde hala devam ediyor. Bu konuda yaÅŸanan son geliÅŸme ise TÃ¼rkiye'nin Rusyaâ€™dan ithal ettiÄŸi buÄŸday ve mÄ±sÄ±ra yÃ¼zde 130, pirince yÃ¼zde 45, ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ±na yÃ¼zde 36, ayÃ§iÃ§eÄŸi kÃ¼spesine yÃ¼zde 13,5 ve bakliyat Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 9,7 vergi artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeye geÃ§ildiÄŸi iddiasÄ±ydÄ±.

Rusya TarÄ±m BakanÄ± Aleksandr TkaÃ§ev de TÃ¼rkiye ile tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik iki tarafÄ± da memnun edecek bir anlaÅŸmaya yakÄ±n olduklarÄ±nÄ±, TÃ¼rk yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini ve sonunda "mantÄ±ÄŸÄ±n" kazanmasÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

KAYNAK: AA



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