BeÅŸtepe'de sÃ¼rpriz ErdoÄŸan-YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

Sabah saatlerinde AK Parti'yeÂ yeniden Ã¼ye olarak genel baÅŸkanlÄ±k yolu aÃ§Ä±lan Recep Tayyip ErdoÄŸan, tÃ¶ren sonrasÄ± programÄ±nda olmayan sÃ¼rpriz bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 5,5 saat sÃ¼rdÃ¼.Â
HabertÃ¼rk TV muhabiri Mahmut GÃ¼rer'in verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yarÄ±n SoÃ§i'de, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da Moldova'da temaslarda bulunacaÄŸÄ± iÃ§in PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan olaÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ã¶ne Ã§ekildiÄŸi ifade edildi.
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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilen dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Parti iÃ§i mÃ¼cadele, parti iÃ§i kavga... Parti iÃ§i kavgaya asla izin vermeyeceÄŸim. Kavga edenleri gerekirse kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±m" dedi
Bitlis'in Tatvan ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak ile patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "NATO marjÄ±nda 24-25 MayÄ±sâ€™ta yapÄ±lacak zirveye AB liderleri de gelecek. Burada gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olacak. Daha sonra ise bÃ¼yÃ¼k zirve olacak, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi" dedi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, ''3 MayÄ±s ruhunun milliyetÃ§i yÃ¼reklerde bÃ¼tÃ¼n heyecanÄ± ve samimiyetiyle yaÅŸanmasÄ± dileÄŸiyle TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k BayramÄ±mÄ±z kutlu olsun'' dedi
Gazeteciler, Ankara'daki programÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TRT ve YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetlerinin Azerbaycan'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ortak askeri tatbikat kapsamÄ±nda temsili dÃ¼ÅŸman hedefleri kara ve havadan hedef alÄ±ndÄ±
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ kurslarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen 500'e yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci, BalÄ±kesir ve Ä°stanbul'u ziyaret edip hem TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±yacak hem de TÃ¼rkÃ§elerini geliÅŸtirecek
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurdu.
Cannes Film Festivali'nde gÃ¶sterilecek "Ã‡Ä±nar" filminin engelli yÃ¶netmeni Karadeniz, projesi TÃ¼rkiye Engelliler Film Okulu'nun kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±
AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± KÃ¼Ã§Ã¼koluklu mezrasÄ±nda 31 senedir Ã§ekilen susuzluk, aÃ§Ä±lan sondajla sona erdi
Edirne'de 66 gÃ¶Ã§men yakalanÄ±rken sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kÄ±lavuzluk ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Cammu ve KeÅŸmir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki diyaloÄŸa yardÄ±m etme teklifinin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulunun Ã¼ye seÃ§imine iliÅŸkin 18 Åžubat 2014 tarihli toplantÄ±da alÄ±nan kararlarÄ±n, vakÄ±f senedindeki Ã§oÄŸunluÄŸa aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyle iptaline hÃ¼kmetti
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±rmak ve yeÅŸil alan oluÅŸturmak amacÄ±yla dikey bitkilendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±