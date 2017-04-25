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BeÅŸtepe'de sÃ¼rpriz ErdoÄŸan-YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
BeÅŸtepe'de sÃ¼rpriz ErdoÄŸan-YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
Foto: ArÅŸiv

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sabah saatlerinde AK Parti'yeÂ yeniden Ã¼ye olarak genel baÅŸkanlÄ±k yolu aÃ§Ä±lan Recep Tayyip ErdoÄŸan, tÃ¶ren sonrasÄ± programÄ±nda olmayan sÃ¼rpriz bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 5,5 saat sÃ¼rdÃ¼.Â 

HabertÃ¼rk TV muhabiri Mahmut GÃ¼rer'in verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yarÄ±n SoÃ§i'de, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da Moldova'da temaslarda bulunacaÄŸÄ± iÃ§in PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan olaÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ã¶ne Ã§ekildiÄŸi ifade edildi.

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Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ErdoÄŸan
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