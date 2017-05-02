UNESCO'dan 'iÅŸgalci Ä°srail' kararÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Bilim EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (UNESCO) YÃ¶netim Kurulu, Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± bir karar tasarÄ±sÄ±nÄ± oylayarak kabul etti.
UNESCO YÃ¶netim Kurulunun 201. Genel Kurulu Paris'te toplandÄ±.
ToplantÄ±da Sudan, Katar, Umman, Fas, LÃ¼bnan, MÄ±sÄ±r ve Cezayir tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "Ä°ÅŸgal edilmiÅŸ Filistin" karar tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek oylandÄ±.
KudÃ¼sâ€™Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlar, Hristiyanlar ve Museviler iÃ§in kutsal bir kent olduÄŸunun ifade edildiÄŸi tasarÄ±da, "Ä°ÅŸgalci gÃ¼Ã§ Ä°srail" tarafÄ±ndan Kutsal ÅŸehir KudÃ¼s'Ã¼n yapÄ±sÄ±nÄ± ve statÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye yÃ¶nelik alÄ±nan her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemin, adli veya idari uygulamanÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lmasÄ± ve iptal edilmesi istendi.
TasarÄ±da, KudÃ¼s'te uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olarak Ã¼st aramayÄ±, tÃ¼nel kazmayÄ±, eski ÅŸehir baÅŸta olmak Ã¼zere, DoÄŸu KudÃ¼s'te inÅŸaat projelerini devam ettirdiÄŸi belirtilen Ä°srail'in, UNESCO ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu uygulamalara son vermesi talep edildi.
Gazze'deki ablukanÄ±n devam ettiÄŸi, okullarÄ±n ve eÄŸitim merkezlerinin inÅŸasÄ±nda sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgeye giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda uygulanan kontrollerin devam ettiÄŸi ve bunun kabul edilemez olduÄŸunun belirtildiÄŸi tasarÄ±da, UNESCO Genel Sekreterine konuyla ilgili bir toplantÄ± dÃ¼zenlemesi ve UNESCO'nun Gazze'deki temsilciliÄŸinin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
TasarÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan oylamada aralarÄ±nda Brezilya, Ã‡in, Rusya ve Ä°sveÃ§'in aralarÄ±nda olduÄŸu 22 Ã¼lke kabul oyu verirken,Â ABD, Almanya, Ä°ngiltere, Ä°talyaÂ veÂ Hollanda'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 10 Ã¼lke ret oyu kullandÄ±. Oylamada Fransa, Japonya, Ä°spanya ve Arjantin'in aralarÄ±nda olduÄŸu 23 Ã¼lke Ã§ekimser kalÄ±rken, SÄ±rbistan, TÃ¼rkmenistan ve Nepal oylamaya katÄ±lmadÄ±.
UNESCO tarafÄ±ndan geÃ§en ekim ayÄ±nda kabul edilen bir kararda da "Ä°srailli iÅŸgalci yetkililerin ve iskan edilen yerlere yerleÅŸtirilen gruplarÄ±n, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™teki eski ÅŸehirde, Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki yasa dÄ±ÅŸÄ± arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan derin endiÅŸe duyuyoruz." ifadesine yer verilmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kuzey Kore ve Suriye konularÄ±nÄ± ele aldÄ±
Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± "Ä°ÅŸgal edilmiÅŸ Filistin" baÅŸlÄ±klÄ± karar tasarÄ±sÄ± UNESCO'da oylanarak kabul edildi
Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron'un, Polonya hÃ¼kÃ¼metini, Rusya'nÄ±n Putin ve Macaristan'Ä±n Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma" olarak nitelendirdi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta devam eden mÃ¼zakerelerde aynÄ± konularÄ±n etrafÄ±nda konuÅŸmanÄ±n artÄ±k bitmesi gerektiÄŸini belirterek, "Genel bir Ã§erÃ§eveyi ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in BM daha fazla yardÄ±mcÄ± olmalÄ±" dedi
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Filistinli Tabipler ve SaÄŸlÄ±k MensuplarÄ± DerneÄŸi, Ä°srail'in tutsak tuttuÄŸu 7 bin Filistinli esirin hayatÄ±nÄ±n tehlike olduÄŸunu bildirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Ã¼st dÃ¼zey yetkili, "Hamas'a karÅŸÄ± pozisyonumuzda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Hamas, terÃ¶r listesinde bulunan bir organizasyondur" dedi
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± ve Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Bohuslav Sobotka, gÃ¶revinden istifa edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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