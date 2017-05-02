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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:37, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Filistin
23:11, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

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UNESCO'dan 'iÅŸgalci Ä°srail' kararÄ±
UNESCO'dan 'iÅŸgalci Ä°srail' kararÄ±

Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± "Ä°ÅŸgal edilmiÅŸ Filistin" baÅŸlÄ±klÄ± karar tasarÄ±sÄ± UNESCO'da oylanarak kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Bilim EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (UNESCO) YÃ¶netim Kurulu, Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± bir karar tasarÄ±sÄ±nÄ± oylayarak kabul etti.

UNESCO YÃ¶netim Kurulunun 201. Genel Kurulu Paris'te toplandÄ±.

ToplantÄ±da Sudan, Katar, Umman, Fas, LÃ¼bnan, MÄ±sÄ±r ve Cezayir tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "Ä°ÅŸgal edilmiÅŸ Filistin" karar tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek oylandÄ±.

KudÃ¼sâ€™Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlar, Hristiyanlar ve Museviler iÃ§in kutsal bir kent olduÄŸunun ifade edildiÄŸi tasarÄ±da, "Ä°ÅŸgalci gÃ¼Ã§ Ä°srail" tarafÄ±ndan Kutsal ÅŸehir KudÃ¼s'Ã¼n yapÄ±sÄ±nÄ± ve statÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye yÃ¶nelik alÄ±nan her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemin, adli veya idari uygulamanÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lmasÄ± ve iptal edilmesi istendi.

TasarÄ±da, KudÃ¼s'te uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olarak Ã¼st aramayÄ±, tÃ¼nel kazmayÄ±, eski ÅŸehir baÅŸta olmak Ã¼zere, DoÄŸu KudÃ¼s'te inÅŸaat projelerini devam ettirdiÄŸi belirtilen Ä°srail'in, UNESCO ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu uygulamalara son vermesi talep edildi.

Gazze'deki ablukanÄ±n devam ettiÄŸi, okullarÄ±n ve eÄŸitim merkezlerinin inÅŸasÄ±nda sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgeye giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda uygulanan kontrollerin devam ettiÄŸi ve bunun kabul edilemez olduÄŸunun belirtildiÄŸi tasarÄ±da, UNESCO Genel Sekreterine konuyla ilgili bir toplantÄ± dÃ¼zenlemesi ve UNESCO'nun Gazze'deki temsilciliÄŸinin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

22 ÃœLKE KABUL, 10 ÃœLKE RET OYU VERDÄ°

TasarÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan oylamada aralarÄ±nda Brezilya, Ã‡in, Rusya ve Ä°sveÃ§'in aralarÄ±nda olduÄŸu 22 Ã¼lke kabul oyu verirken,Â ABD, Almanya, Ä°ngiltere, Ä°talyaÂ veÂ Hollanda'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 10 Ã¼lke ret oyu kullandÄ±. Oylamada Fransa, Japonya, Ä°spanya ve Arjantin'in aralarÄ±nda olduÄŸu 23 Ã¼lke Ã§ekimser kalÄ±rken, SÄ±rbistan, TÃ¼rkmenistan ve Nepal oylamaya katÄ±lmadÄ±.

UNESCO tarafÄ±ndan geÃ§en ekim ayÄ±nda kabul edilen bir kararda da "Ä°srailli iÅŸgalci yetkililerin ve iskan edilen yerlere yerleÅŸtirilen gruplarÄ±n, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™teki eski ÅŸehirde, Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki yasa dÄ±ÅŸÄ± arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan derin endiÅŸe duyuyoruz." ifadesine yer verilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular UNESCO Ä°srail filistin
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