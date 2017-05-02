23:18, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Trump Putin ile Kuzey Kore ve Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald TrumpÂ ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir PutinÂ arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Suriye'deki son durumun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve iki liderin, "Suriye'deki Ä±zdÄ±rabÄ±n Ã§ok uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve ÅŸiddetin sona ermesi iÃ§in tÃ¼m taraflarÄ±n yapabileceÄŸi her ÅŸeyi yapmasÄ± gerektiÄŸi hususunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±" belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Trump ile Putin arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin detaylarÄ± kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan Trump ile Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'deki Ä±zdÄ±rabÄ±n Ã§ok uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve ÅŸiddetin sona ermesi iÃ§in tÃ¼m taraflarÄ±n yapabileceÄŸi her ÅŸeyi yapmasÄ± gerektiÄŸi hususunda mutabÄ±k kaldÄ±." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ã§ok iyi geÃ§tiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "(Suriye'de) insani ve diÄŸer amaÃ§lar iÃ§in kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla 'gÃ¼venli bÃ¶lge' veya 'Ã§atÄ±ÅŸmadan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge' konularÄ± konuÅŸuldu." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

ABD ASTANA'YA TEMSÄ°LCÄ° GÃ–NDERECEK

AyrÄ±ca ABD'nin 3-4 MayÄ±s tarihlerinde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da gerÃ§ekleÅŸecek ateÅŸkes gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine temsilci gÃ¶ndereceÄŸi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada Trump ile Putin'in, ayrÄ±ca OrtadoÄŸu'da terÃ¶rizmin sona erdirilmesi iÃ§in beraber Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± konusunu ele aldÄ±klarÄ± ve Kuzey Kore'deki "Ã§ok tehlikeli" durumun en iyi ÅŸekilde nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼mlenebileceÄŸi konusunda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ± belirtildi.