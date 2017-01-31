23:33, 02 MayÄ±s 2017 SalÄ±

AB, Schengen sÄ±nÄ±r denetimlerini son kez uzatacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu, Avusturya, Almanya, Danimarka, Ä°sveÃ§ ve NorveÃ§ gibiÂ Schengen bÃ¶lgesinde yer alan Ã¼lkelerin uyguladÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici sÄ±nÄ±r denetimlerinin son kez olmak Ã¼zere altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

Ã–neriyi yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±yla duyuran AB Komisyonu, tedbir amaÃ§lÄ± olmak kaydÄ±yla ve alternatif dÃ¼zenlemeler tamamlanana kadar AB Konseyinden son kezÂ sÄ±nÄ±r denetimlerinin altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n onaylamasÄ±nÄ± talep etti.

Genel durumun dÃ¼zelmesine raÄŸmen Yunanistan'da hala Ã§ok sayÄ±da kaÃ§ak mÃ¼lteci ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, sÄ±nÄ±r kontrollerinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in geÃ§en sene ekimde gÃ¶reve baÅŸlayan Avrupa SÄ±nÄ±r ve Sahil Koruma GÃ¼cÃ¼'nÃ¼n ise daha fazla geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸi belirtildi.

SCHENGEN BÃ–LGESÄ°NDEKÄ° BAZI ÃœLKELERE UYARI

Komisyon denetimlerin daha Ã¶nceki dÃ¶nemlerde olduÄŸu gibi sÄ±nÄ±rlÄ± ÅŸekilde uygulanacaÄŸÄ±nÄ± vurgularken,Â SchengenÂ bÃ¶lgesi Ã¼yelerine sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in alternatif Ã¶nlemler almalarÄ± tavsiyesinde buludu. Ãœye Ã¼lkelerin kamu gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinde polis denetimini ve diÄŸer Ã¼lkelerle iÅŸ birliÄŸini arttÄ±rmalarÄ± Ã¶nerildi.

AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmerman konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ortak Ã§abalarÄ±mÄ±z sonucu dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z artÄ±k Ã§ok daha gÃ¼venli ve gÃ¼Ã§lÃ¼. Beraber Ã§alÄ±ÅŸarak hem gÃ¼venliÄŸi hem de serbest dolaÅŸÄ±mÄ± garanti altÄ±na alabiliriz. AltÄ± ay iÃ§inde iÃ§ sÄ±nÄ±r kontrollerinin olmadÄ±ÄŸÄ±, tam anlamÄ±yla iÅŸlevsel bir Schengen bÃ¶lgesi dÃ¼zenine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapabiliriz." dedi.

Ä°Ã‡ SINIR KONTROLLERÄ° SON KEZ UZATILACAK

AB Komisyonu'nun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ãœyesi Dimitris Avramopoulos ise iÅŸlevsel bir Schengen bÃ¶lgesi dÃ¼zeninin yeniden inÅŸa edilmesinin Ã¶nemine vurgu yaparak, iÃ§ sÄ±nÄ±r kontrollerinin son kez uzatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Avramopoulos, Ã¼ye Ã¼lkelerin sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinde polis denetimini arttÄ±rarak iÃ§ sÄ±nÄ±r kontrollerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na hazÄ±rlÄ±k yapmalarÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Ã–te yandan AB Komisyonu'nun aÃ§Ä±klamasÄ±nda TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lan ve geÃ§en sene uygulamaya konan "mÃ¼lteci anlaÅŸmasÄ±" sonrasÄ±nda Yunanistan'a gelen kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 97'lik bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olduÄŸu kaydedildi.