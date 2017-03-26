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KalÄ±n'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya ziyareti aÃ§Ä±klamasÄ±
KalÄ±n'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya ziyareti aÃ§Ä±klamasÄ±

KalÄ±n, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in davetine icabetle yarÄ±n Rusyaâ€™ya gideceÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ Rusya ziyaretinde ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunun da masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Suriye meselesiyle ilgili olarak da Cenevre ve Astana sÃ¼reÃ§lerinin takibi, aralÄ±k ayÄ±nda hayata geÃ§irilen ateÅŸkesin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, ateÅŸkes ihlallerinin son bulmasÄ±, akan kanÄ±n durmasÄ±, sivillere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve siyasi geÃ§iÅŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecektir." ifadesini kullandÄ±.

KalÄ±n, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±nÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in davetine icabetle yarÄ±n Rusyaâ€™ya gideceÄŸini belirtti.

Ziyaret kapsamÄ±nda ticaret hacminin ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, turizmin geliÅŸtirilmesi, enerji iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi baÅŸta olmak Ã¼zere ikili iliÅŸkilerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildiren KalÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ki lider ayrÄ±ca terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunu masaya yatÄ±racaklardÄ±r. Suriye meselesiyle ilgili olarak da Cenevre ve Astana sÃ¼reÃ§lerinin takibi, aralÄ±k ayÄ±nda hayata geÃ§irilen ateÅŸkesin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, ateÅŸkes ihlallerinin son bulmasÄ±, akan kanÄ±n durmasÄ±, sivillere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve siyasi geÃ§iÅŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecektir."



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KalÄ±n, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in davetine icabetle yarÄ±n Rusyaâ€™ya gideceÄŸini belirtti
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