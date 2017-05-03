DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:17, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
00:11, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ±'ndan Ä°srail'e 24 saat mÃ¼hlet
Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ±'ndan Ä°srail'e 24 saat mÃ¼hlet

Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Ubeyde, "Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet veriyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas'Ä±n askeri kanadÄ±Â Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ±'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Ebu Ubeyde,Â Ä°srail'e,Â Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet verdiklerini belirtti.

Ebu Ubeyde, El-Aksa televizyon kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'i Filistinli tutuklularÄ±n meÅŸru taleplerinin gÃ¶rmezden gelinmemesi konusunda uyararak, "DÃ¼ÅŸmana (Ä°srail'e), Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet veriyoruz. Kassam TugaylarÄ±, taleplerin yerine getirilmesinde gecikilen her gÃ¼nÃ¼n bedelini dÃ¼ÅŸmana Ã¶detme kararÄ± aldÄ±." dedi.

Ä°srail'in talepleri yerine getirmemesi durumunda, esir takasÄ±na iliÅŸkin listelerin gÃ¼ncelleneceÄŸini belirten Ebu Ubeyde, meÅŸru ve adil talepler karÅŸÄ±sÄ±nda geciken her gÃ¼n iÃ§in 30 esirin ilave edileceÄŸini kaydetti.

BATI ÅžERÄ°A SAKÄ°NLERÄ°NE GÃ–STERÄ°LERE KATILMA Ã‡AÄžRISI

Ebu Ubeyde ayrÄ±ca, BatÄ± Åžeria sakinlerine ise Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinlilerin kurtuluÅŸu" kapsamÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶sterilere katÄ±lmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Kassam TugaylarÄ±, Gazze Åžeridi'nde 4 Ä°srailliyi esir aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederken, sÃ¶z konusu kiÅŸilerin hayatta olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapmamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±nda Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerindeÂ 481'i iÅŸgal altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zereÂ 57'si kadÄ±n,Â 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±kÂ 7 bin FilistinliÂ tutuklu bulunuyor.



Ä°lgili Konular Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ± Ä°srail filistin Hamas
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ±'ndan Ä°srail'e 24 saat mÃ¼hlet
Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ±'ndan Ä°srail'e 24 saat mÃ¼hlet

Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Ubeyde, "Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet veriyoruz" dedi
AB Schengen sÄ±nÄ±r denetimlerini son kez uzatacak
AB, Schengen sÄ±nÄ±r denetimlerini son kez uzatacak

AB Komisyonu Schengen bÃ¶lgesindeki bazÄ± Ã¼lkelerin uyguladÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici sÄ±nÄ±r denetimlerinin 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
Trump Putin ile Kuzey Kore ve Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump Putin ile Kuzey Kore ve Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kuzey Kore ve Suriye konularÄ±nÄ± ele aldÄ±
UNESCO'dan 'iÅŸgalci Ä°srail' kararÄ±
UNESCO'dan 'iÅŸgalci Ä°srail' kararÄ±

Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± "Ä°ÅŸgal edilmiÅŸ Filistin" baÅŸlÄ±klÄ± karar tasarÄ±sÄ± UNESCO'da oylanarak kabul edildi
AkÄ±ncÄ±'dan BM'ye 'KÄ±brÄ±s' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
AkÄ±ncÄ±'dan BM'ye 'KÄ±brÄ±s' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta devam eden mÃ¼zakerelerde aynÄ± konularÄ±n etrafÄ±nda konuÅŸmanÄ±n artÄ±k bitmesi gerektiÄŸini belirterek, "Genel bir Ã§erÃ§eveyi ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in BM daha fazla yardÄ±mcÄ± olmalÄ±" dedi
Polonya'dan Macron'un Putin benzetmesine tepki
Polonya'dan Macron'un Putin benzetmesine tepki

Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron'un, Polonya hÃ¼kÃ¼metini, Rusya'nÄ±n Putin ve Macaristan'Ä±n Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma" olarak nitelendirdi
Fransa da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
7 bin Filistinli esirin hayatÄ± tehlikede'
'7 bin Filistinli esirin hayatÄ± tehlikede'

Filistinli Tabipler ve SaÄŸlÄ±k MensuplarÄ± DerneÄŸi, Ä°srail'in tutsak tuttuÄŸu 7 bin Filistinli esirin hayatÄ±nÄ±n tehlike olduÄŸunu bildirdi
ABD'nin Hamas'a karÅŸÄ± tutumu deÄŸiÅŸmedi
ABD'nin Hamas'a karÅŸÄ± tutumu deÄŸiÅŸmedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Ã¼st dÃ¼zey yetkili, "Hamas'a karÅŸÄ± pozisyonumuzda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Hamas, terÃ¶r listesinde bulunan bir organizasyondur" dedi
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± Sobotka istifa ediyor
Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± Sobotka istifa ediyor

Ã‡ekya BaÅŸbakanÄ± ve Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Bohuslav Sobotka, gÃ¶revinden istifa edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Astana'da Suriye konulu teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sona erdi
Astana'da Suriye konulu teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sona erdi

GarantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BM temsilcileri ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±
Ã–zbekistan'da gÃ¼venlik reformu
Ã–zbekistan'da gÃ¼venlik reformu

Ã–zbekistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Azizov, "Her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± durabilecek gÃ¼ce sahibiz" dedi
DoÄŸu Guta'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hastanelerinden biri artÄ±k yok
DoÄŸu Guta'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hastanelerinden biri artÄ±k yok

Suriye'de Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'daki Arbin Hastanesi, rejim veya Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lamaz hale geldi
Mali Ulu Camii Ã§amurla onarÄ±ldÄ±
Mali Ulu Camii Ã§amurla onarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya'nÄ±n topraktan yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yapÄ±sÄ± Ã¼nvanÄ±na sahip Ulu Cami, her yÄ±l ''Ã‡amur BayramÄ±'nda'' halk tarafÄ±ndan onarÄ±lÄ±yor.
Merkel ve Putin SoÃ§i'de biraraya geldi
Merkel ve Putin SoÃ§i'de biraraya geldi

Putin, "Suriyelilerin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu olanlarÄ±n bulunup cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gereklidir." dedi.
Lordlar KamarasÄ±ndan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine Trump uyarÄ±sÄ±
Lordlar KamarasÄ±ndan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine Trump uyarÄ±sÄ±

Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komisyonu, ABD yÃ¶netiminin OrtadoÄŸu politikasÄ±nÄ± "kaypak ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez" olarak nitelendirdi

Haberler

ABD'nin Hamas'a karÅŸÄ± tutumu deÄŸiÅŸmedi
ABD'nin Hamas'a karÅŸÄ± tutumu deÄŸiÅŸmedi

Uzmanlar Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesini deÄŸerlendirdi
Uzmanlar Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesini deÄŸerlendirdi

Hamas yeni vizyon belgesini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas yeni vizyon belgesini aÃ§Ä±kladÄ±

"Hamas yeni bir vizyona ihtiyaÃ§ duyuyor"
quot Hamas yeni bir vizyona ihtiyaÃ§ duyuyor quot

Hamas ile Fetih arasÄ±nda 'yeniden anlaÅŸmazlÄ±k' endiÅŸeleri
Hamas ile Fetih arasÄ±nda 'yeniden anlaÅŸmazlÄ±k' endiÅŸeleri

Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±

Hamas'tan Gazze'deki 'kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yardÄ±m' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Hamas'tan Gazze'deki 'kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yardÄ±m' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Fetih'ten Gazze'ye 'uzlaÅŸÄ±' ziyareti
Fetih'ten Gazze'ye 'uzlaÅŸÄ±' ziyareti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 