Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ±'ndan Ä°srail'e 24 saat mÃ¼hlet

Hamas'Ä±n askeri kanadÄ±Â Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ±'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Ebu Ubeyde,Â Ä°srail'e,Â Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet verdiklerini belirtti.
Ebu Ubeyde, El-Aksa televizyon kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'i Filistinli tutuklularÄ±n meÅŸru taleplerinin gÃ¶rmezden gelinmemesi konusunda uyararak, "DÃ¼ÅŸmana (Ä°srail'e), Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet veriyoruz. Kassam TugaylarÄ±, taleplerin yerine getirilmesinde gecikilen her gÃ¼nÃ¼n bedelini dÃ¼ÅŸmana Ã¶detme kararÄ± aldÄ±." dedi.
Ä°srail'in talepleri yerine getirmemesi durumunda, esir takasÄ±na iliÅŸkin listelerin gÃ¼ncelleneceÄŸini belirten Ebu Ubeyde, meÅŸru ve adil talepler karÅŸÄ±sÄ±nda geciken her gÃ¼n iÃ§in 30 esirin ilave edileceÄŸini kaydetti.
Ebu Ubeyde ayrÄ±ca, BatÄ± Åžeria sakinlerine ise Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinlilerin kurtuluÅŸu" kapsamÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶sterilere katÄ±lmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Kassam TugaylarÄ±, Gazze Åžeridi'nde 4 Ä°srailliyi esir aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederken, sÃ¶z konusu kiÅŸilerin hayatta olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapmamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
AralarÄ±nda Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerindeÂ 481'i iÅŸgal altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zereÂ 57'si kadÄ±n,Â 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±kÂ 7 bin FilistinliÂ tutuklu bulunuyor.
Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Ubeyde, "Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet veriyoruz" dedi
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