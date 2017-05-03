08:50, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bir saldÄ±rgan, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya bombalÄ± araÃ§la yaklaÅŸarak intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Kabil'de NATO askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya yÃ¶nelikÂ bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi. Yetkililer, bir saldÄ±rganÄ±n yerel saatle 08.00 sularÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en NATO konvoyuna yaklaÅŸarak intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼lerinden Nacib DaniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±nÂ ABD'nin Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en, Â AmerikalÄ±Â askerleri taÅŸÄ±yan konvoya yaklaÅŸarak infilak ettirildiÄŸini sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â ifade eden DaniÅŸ, 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Åžu ana kadar saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen olmadÄ±.

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