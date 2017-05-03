Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Afganistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Kabil'de NATO askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya yÃ¶nelikÂ bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸu bildirildi.
Yetkililer, bir saldÄ±rganÄ±n yerel saatle 08.00 sularÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en NATO konvoyuna yaklaÅŸarak intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼lerinden Nacib DaniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±nÂ ABD'nin Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en, Â AmerikalÄ±Â askerleri taÅŸÄ±yan konvoya yaklaÅŸarak infilak ettirildiÄŸini sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â ifade eden DaniÅŸ, 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Åžu ana kadar saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen olmadÄ±.
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
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CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bir saldÄ±rgan, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya bombalÄ± araÃ§la yaklaÅŸarak intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi
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