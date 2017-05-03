09:41, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Heliport yapÄ±m ve iÅŸletim esaslarÄ± belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, HeliÌ‡port YapÄ±m ve Ä°ÅŸletiÌ‡m YÃ¶netmeliÌ‡ÄŸiÌ‡, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, tÃ¼zel kiÅŸiler, inÅŸa edecekleri heliport iÃ§in baÅŸvuru yaparak heliport yapÄ±m izni alacak. Acil iniÅŸ alanlarÄ± iÃ§in heliport yapÄ±m izni ve/veya iÅŸletme ruhsatÄ± alÄ±nmasÄ±na gerek olmayacak. Acil iniÅŸ alanlarÄ±, gerekli izinlerin alÄ±nmasÄ± durumunda kullanÄ±lacak.

Ä°ÅŸletim faaliyeti sona erdiÄŸinde, Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e heliport iÅŸletme ruhsatÄ± iptal edilecek ve heliport iÅŸletime kapatÄ±lacak.

Acil iniÅŸ alanÄ± yapmak ve/veya iÅŸletmek isteyen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, acil iniÅŸ alanÄ±nÄ±n Ã§evresel etkileri ve yerleÅŸim alanlarÄ±nda oluÅŸacak gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ konusunda, Ã‡evresel GÃ¼rÃ¼ltÃ¼nÃ¼n DeÄŸerlendirilmesi ve YÃ¶netimi YÃ¶netmeliÄŸinde belirtilen standartlara uygunluÄŸu ve gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan acil iniÅŸ alanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerdeki ValiliÄŸin olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ alacak.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan havaalanÄ± mania planlarÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde acil iniÅŸ alanÄ± yapmak ve/veya iÅŸletmek isteyen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, havaalanÄ± iÅŸletmecisinin de olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ alacak.

Belirtilen kurum veya kuruluÅŸlardan en az birinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n olumsuz olmasÄ± ya da iznin alÄ±nmamasÄ± halinde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan acil iniÅŸ alanÄ± yapÄ±lamayacak veya iÅŸletilemeyecek.

HavaalanÄ± iÅŸletmecisi, helikopterlerin havaalanlarÄ±ndaki pist, apron ve taksi yolu gibi gÃ¼venlik kontrollÃ¼ sahalara iniÅŸ yapmalarÄ± gerektiÄŸinde, ulusal ve uluslararasÄ± mevzuatta belirtilen tÃ¼m gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini alacak ve Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e oluÅŸturulan dÃ¼zenlemelere uyacak.

Helidek (petrol veya gaz iÅŸlemek amacÄ±yla kullanÄ±lan arama ve/veya Ã¼retim birimi gibi yÃ¼zen veya kÄ±yÄ±dan uzakta sabit bir yapÄ± Ã¼zerinde bulunan heliport) ve gemi Ã¼zeri heliport haricindeki heliportlar iÃ§in yapÄ±lan yapÄ±m izni baÅŸvurusu, Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k tarafÄ±ndan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile heliportun bulunduÄŸu yerdeki valilik ve belediyeler ile sivil hava seyrÃ¼sefer hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n alÄ±nmasÄ±nÄ± gerektirecek ve yerinde yapÄ±lacak incelemeyi takiben en geÃ§ 30 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde deÄŸerlendirilecek.

Heliport yapÄ±mÄ±nÄ±n, yÃ¶netmelikte belirtilen standartlara uygunluÄŸu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k ve/veya AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce denetlenecek veya denetlettirilecek.

Milli gÃ¼venliÄŸin, kamu dÃ¼zeninin ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehlikeye girebileceÄŸi kanaatini haklÄ± kÄ±lacak nedenlerin varlÄ±ÄŸÄ± halinde iÅŸletme ruhsatÄ± verilmeyecek.

Acil iniÅŸ alanÄ± yapmak ve/veya iÅŸletmek isteyen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, fiziki ÅŸartlarÄ±n elverdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de belirlenen heliport emniyet standartlarÄ±na uyum saÄŸlamak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri alma konusunda Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe karÅŸÄ± sorumlu olacak.

Acil iniÅŸ alanÄ± yapmaktan ve/veya iÅŸletmekten vazgeÃ§en kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, bu durumu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe bildirecek.

DENETLEME VE YAPTIRIMLAR

Heliport iÅŸletmecileri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k tarafÄ±ndan denetlenecek veya denetlettirilecek. Denetimlerde, TÃ¼rk Sivil HavacÄ±lÄ±k Kanunu, SiÌ‡viÌ‡l HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TeÅŸkiÌ‡lat ve GÃ¶revleriÌ‡ HakkÄ±nda Kanun ve bu kanunlara iliÅŸkin yayÄ±mlanan yÃ¶netmeliklerle Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e yapÄ±lacak alt dÃ¼zenlemelere aykÄ±rÄ± durumlarÄ±n tespit edilmesi halinde heliport iÅŸletme ruhsatÄ± askÄ±ya alÄ±nacak veya iptal edilecek.

Heliportlarda yapÄ±lacak denetimlerde gÃ¶rÃ¼len kusur ve eksiklikler uÃ§uÅŸ emniyetini tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ nitelikte bulunursa kusur, eksiklik ve aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸu faaliyet ve buna baÄŸlÄ± tÃ¼m faaliyetler, Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e durdurularak, heliport iÅŸletme ruhsatÄ± askÄ±ya alÄ±nacak.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k, kusur, eksiklik ve aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n giderilmesi iÃ§in iÅŸletmeciye 30 gÃ¼ne kadar sÃ¼re verecek. SÃ¼re sonunda eksikliklerin devam etmesi durumunda heliport iÅŸletmecisine verilen heliport iÅŸletme ruhsatÄ± iptal edilecek. Denetlemeler sÄ±rasÄ±nda uÃ§uÅŸ emniyeti aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturmayan ancak hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksikliklerin dÃ¼zenlemelere aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edilmesi halinde, kusur, eksiklik ve aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n giderilmesi iÃ§in heliport iÅŸletmecisine Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e kusur, eksiklik ve aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n durumuna gÃ¶re 90 gÃ¼ne kadar sÃ¼re verilecek.

Verilen sÃ¼re iÃ§inde tespit edilen kusur, eksiklik ve aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n giderilmemesi durumunda heliport iÅŸletmecisine TÃ¼rk Sivil HavacÄ±lÄ±k Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacak. Takip eden denetimde mevzuata aykÄ±rÄ± hususlarÄ±n giderilmediÄŸinin tespiti durumunda ise verilen ruhsat Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e iptal edilecek.

Acil iniÅŸ alanlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n mevzuata uygun olmamasÄ± ya da sakÄ±ncalar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilgili mÃ¼lki idare amirliÄŸi, belediye ya da diÄŸer ilgili kurum ve kuruluÅŸlarca Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe bildirilmesi halinde Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n yapacaÄŸÄ± incelemelerde bu alanlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirilebilecek.

Heliport yapÄ±mcÄ±sÄ±, heliport iÅŸletmecisi, heliport kullanÄ±cÄ±larÄ± ve havaalanÄ± iÅŸletmecisi ile acil iniÅŸ alanÄ± yapmak ve/veya iÅŸletmek isteyen tÃ¼zel kiÅŸilerin heliport ve/veya acil iniÅŸ alanÄ± yapÄ±m ve iÅŸletimine yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± faaliyetlerde yÃ¶netmelikteki hÃ¼kÃ¼mlere aykÄ±rÄ± durumlarÄ±n tespit edilmesi halinde TÃ¼rk Sivil HavacÄ±lÄ±k Kanunu ile diÄŸer ilgili mevzuata gÃ¶re yaptÄ±rÄ±m uygulanacak ve heliportlarÄ±n ve/veya acil iniÅŸ alanlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e kÄ±sÄ±tlama getirilebilecek.