09:28, 03 Mayıs 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 03 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket edecek.

- Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüşme gerçekleştirecek, çalışma yemeği ve heyetlerarası görüşmeye katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00/Soçi)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında, "Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı Anma ve Anlama" programına, Esenler Stadyumu'nda Esenler Belediyesinin Hz. Muhammed'in doğumunun 1446'ncı yıl dönümü kapsamında düzenlediği yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdim törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, DİSK Başkanı Kani Beko'yu ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.30)

3- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İngiltere'de temaslarda bulunacak.

(Londra)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda ve Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyonda Kamu Özel Sektör Buluşması'na katılacak.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

(Washington)

2- Suriye konulu Astana 4.Toplantısı, Kazakistan'da başlayacak.

(Astana)

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişiklik taslağına ilişkin Gölbaşı Vilayetler Evi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)



GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler, Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin hakim karşısına çıkarılacak.

(Atina)



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Etnospor ve İstanbul Gençlik Festivali basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde erkekler serbest stil 65 kiloda Mustafa Kaya ve 97 kiloda Rıza Yıldırım, kadınlarda 53 kiloda Fikriye Gök ve 60 kiloda Gamze Nur Adakan mindere çıkacak.

(Novi Sad)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Monaco ile Juventus karşı karşıya gelecek.

(Monaco/21.45)

4- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Ajax ile Olympique Lyon karşılaşacak.

(Amsterdam/19.45)

5- Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçlarında Trabzonspor Medical Park-Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.

(Trabzon/19.00/İstanbul/21.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkas Spor ile Halkbank, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'da karşılaşacak.

(İzmir/18.00)

7- TFF 1. Lig'de 31. haftaya, Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Sivasspor, Şanlıurfaspor-Balıkesirspor, Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/İzmir/16.00/Şanlıurfa/17.30/Elazığ/18.30)

8- Hentbolda Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu THF Spor Salonu'nda başlayacak.

- İlk gün, Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/15.00/17.00)

ÖZEL HABER

1- Başbakanın talimatıyla gelen kredi Sur esnafına can suyu oldu

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla mağdur ettiği esnaf yarasını, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Halk Bankası'nca verilen, faizi TESKOMB tarafından karşılanan 50 bin lira faizsiz kredi desteğiyle sarıyor

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iş yerleri yenilenen, SGK ve vergi borçları ertelenen, 1 yıl kira bedeli alınmayan esnaf, sağlanan faizsiz krediyle bayram havası yaşıyor

- Başvuruda bulunan terör mağduru 663 esnaftan 387'sine kredi verilirken 276 esnafın dosya incelemesi sürüyor

- TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül:

- "Böylesi faiz desteğini ilk kez Sur ilçesinde terörden zarar gören esnaf ve sanatkarımız için gerçekleştirdik. Başvuru yapan tüm esnafımız bu krediyi kullanacaktır"

- Sur'da esnaf Sait Özkal:

- "Bu kredi can simidimiz oldu. Bize sahip çıkan yine devletimiz oldu. Teşekkür ediyoruz, borçlarımızı ödedik, itibarımızı kurtardık"

- Esnaf Tevfik Işık:

- "Kredi ile zor durumdan kurtulduk. Krediyi almasaydım şu an burada kalamazdım. Allah'a çok şükür ayaktayım"

2- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 10 bine dayandı

- Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı ilk çeyrekte 2 bin 325 kişi artarak 9 bin 357'ye ulaştı

- Yurt dışında yerleşik milyonerlerin hesabında mart sonu itibarıyla 64 milyar 670 milyon lira bulunuyor

3- Gayrimenkul sektöründe Hindistan heyecanı

- Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, 2022’ye kadar ülkede 50 milyon konut yapmayı planladıklarını belirterek, Türk müteahhitleriyle çalışmak istediklerini söylemesi, Türkiye gayrimenkul piyasasında heyecan yarattı

- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum:

- "Hindistan'da konut yapacak ülke sadece Türkiye olmayacak. Türkiye, diğer ülkelerle yarışacak ve bu yarışta her türlü avantajlı... Neticede bu iş yapılacaksa biz de buradan önemli bir pay alırız"

- TMB Başkanı Mithat Yenigün:

- "(50 milyon konut) Bu rakam 200 milyonluk nüfusa denk geliyor. Yani Hindistan'ın 5 yıl içinde konut ihtiyacı olan kişi sayısı Türkiye nüfusunun 2,5 katı seviyesinde"

- Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu:

- "Yeni pazar arayışındaki sektörümüz önümüzdeki dönemde Hindistan'a büyük yatırımlar yapabilir. Kuzu Grup olarak fırsatları değerlendirerek Hindistan pazarında iş yapmayı arzu ederiz"