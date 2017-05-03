Ã‡in 20 bin kiÅŸiyle 'kendi Wikipedia'sÄ±nÄ± kuruyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in Ansiklopedisi projesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve Ã‡in Kitap DaÄŸÄ±tÄ±cÄ±larÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Yang Muzhi, yeni ansiklopedilerini "Ã‡in'in kÃ¼ltÃ¼r seddi" olarak tanÄ±mladÄ±.
"Ã‡in Ansiklopedisi" olarak bilinen projenin 2018 yÄ±lÄ±nda hayata geÃ§mesi bekleniyor. Bunun iÃ§in 100 farklÄ± alanda katkÄ± yapmak Ã¼zere Ã¼niversite ve araÅŸtÄ±rma enstitÃ¼lerinden akademisyenler iÅŸe alÄ±nÄ±yor.
Proje kapsamÄ±nda 300 binden fazla konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n girilmesi ve her birinin de yaklaÅŸÄ±k 1.000 kelime uzunluÄŸunda olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ã‡in devleti, kullanÄ±cÄ± katkÄ±larÄ±yla hazÄ±rlanan, internetin en bÃ¼yÃ¼k ansiklopedisi Wikipedia'ya eriÅŸimi ilk kez yaklaÅŸÄ±k 13 yÄ±l Ã¶nce yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.
Ancak Yang, amacÄ±n Wikipedia'yÄ± taklit etmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã‡in'in bilim ve teknoloji alanÄ±nda geldiÄŸi en son noktayÄ± ortaya koymak, siyasi mirasÄ±nÄ± desteklemek, kÃ¼ltÃ¼rel yumuÅŸak gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak ve sosyalizmin temel deÄŸerlerini gÃ¼Ã§lendirmek olarak sÄ±ralÄ±yor.
Yang, "DÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ve en kaliteli yazar ekibini oluÅŸturduk. AmacÄ±mÄ±z takipÃ§i olmak deÄŸil, takip edilen olmak" diyor.
Ã‡in, 720 milyondan fazla aktif kullanÄ±cÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k internet nÃ¼fusuna sahip olmasÄ±na karÅŸÄ±n en sert kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda da yer alÄ±yor.
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Fitzpatrick, "Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir" dedi
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bir saldÄ±rgan, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya bombalÄ± araÃ§la yaklaÅŸarak intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi
Etiyopya'da yarÄ±m asÄ±rdan fazladÄ±r ayakta kalmayÄ± baÅŸaran, saman, bambu ve ahÅŸap direklerle inÅŸa edilen Tur-u Sina Camii, bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± buluÅŸturuyor
Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Ubeyde, "Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet veriyoruz" dedi
AB Komisyonu Schengen bÃ¶lgesindeki bazÄ± Ã¼lkelerin uyguladÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici sÄ±nÄ±r denetimlerinin 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kuzey Kore ve Suriye konularÄ±nÄ± ele aldÄ±
Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± "Ä°ÅŸgal edilmiÅŸ Filistin" baÅŸlÄ±klÄ± karar tasarÄ±sÄ± UNESCO'da oylanarak kabul edildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta devam eden mÃ¼zakerelerde aynÄ± konularÄ±n etrafÄ±nda konuÅŸmanÄ±n artÄ±k bitmesi gerektiÄŸini belirterek, "Genel bir Ã§erÃ§eveyi ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in BM daha fazla yardÄ±mcÄ± olmalÄ±" dedi
Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron'un, Polonya hÃ¼kÃ¼metini, Rusya'nÄ±n Putin ve Macaristan'Ä±n Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma" olarak nitelendirdi
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Filistinli Tabipler ve SaÄŸlÄ±k MensuplarÄ± DerneÄŸi, Ä°srail'in tutsak tuttuÄŸu 7 bin Filistinli esirin hayatÄ±nÄ±n tehlike olduÄŸunu bildirdi