09:52, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in 20 bin kiÅŸiyle 'kendi Wikipedia'sÄ±nÄ± kuruyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Ansiklopedisi projesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve Ã‡in Kitap DaÄŸÄ±tÄ±cÄ±larÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Yang Muzhi, yeni ansiklopedilerini "Ã‡in'in kÃ¼ltÃ¼r seddi" olarak tanÄ±mladÄ±.

"Ã‡in Ansiklopedisi" olarak bilinen projenin 2018 yÄ±lÄ±nda hayata geÃ§mesi bekleniyor. Bunun iÃ§in 100 farklÄ± alanda katkÄ± yapmak Ã¼zere Ã¼niversite ve araÅŸtÄ±rma enstitÃ¼lerinden akademisyenler iÅŸe alÄ±nÄ±yor.

Proje kapsamÄ±nda 300 binden fazla konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n girilmesi ve her birinin de yaklaÅŸÄ±k 1.000 kelime uzunluÄŸunda olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ã‡in devleti, kullanÄ±cÄ± katkÄ±larÄ±yla hazÄ±rlanan, internetin en bÃ¼yÃ¼k ansiklopedisi Wikipedia'ya eriÅŸimi ilk kez yaklaÅŸÄ±k 13 yÄ±l Ã¶nce yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak Yang, amacÄ±n Wikipedia'yÄ± taklit etmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã‡in'in bilim ve teknoloji alanÄ±nda geldiÄŸi en son noktayÄ± ortaya koymak, siyasi mirasÄ±nÄ± desteklemek, kÃ¼ltÃ¼rel yumuÅŸak gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak ve sosyalizmin temel deÄŸerlerini gÃ¼Ã§lendirmek olarak sÄ±ralÄ±yor.

Yang, "DÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ve en kaliteli yazar ekibini oluÅŸturduk. AmacÄ±mÄ±z takipÃ§i olmak deÄŸil, takip edilen olmak" diyor.

Ã‡in, 720 milyondan fazla aktif kullanÄ±cÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k internet nÃ¼fusuna sahip olmasÄ±na karÅŸÄ±n en sert kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda da yer alÄ±yor.