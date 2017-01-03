10:08, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±





Enflasyon Nisan'da aylÄ±k yÃ¼zde 1.31, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 11.87'ye yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE) nisanda yÃ¼zde 1,31, Yurt Ä°Ã§i Ãœretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÃœFE) yÃ¼zde 0,76 arttÄ±. YÄ±llÄ±k enflasyon tÃ¼ketici fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 11,87, yurt iÃ§i Ã¼retici fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 16,37 oldu.



Beklenti TÃœFE'de aylÄ±k %1.30, yÄ±llÄ±k %11.72 artÄ±ÅŸ olmasÄ±ydÄ±. Ã‡ekirdek TÃœFE Nisan'da %9.42 arttÄ±, beklenti %9.59, Ã¶nceki %9.46'ydÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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