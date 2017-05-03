CIA BaÅŸkanÄ±'ndan Kore sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki adaya ziyaret

Yonhap AjansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo'nunÂ Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±nda, iki Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ± denizden gÃ¶ren GÃ¼ney Kore'nin kontrolÃ¼ndekiÂ Yeonpyeong AdasÄ±'na ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, Mike Pompeo'nun ziyareti sÄ±rasÄ±nda, "bu eski ve potansiyel Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesinden bakÄ±ÅŸla Kuzey Kore'nin GÃ¼ney Kore'ye yÃ¶nelik tehdidini ilk elden deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸu" ifadesine yer verildi.
Pompeo'ya ziyarette USFK KomutanÄ± General Vincent K. Brooks, GÃ¼ney Kore-ABD BirleÅŸik Kuvvetleri Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± General Leem Ho-young ve ABD Seul BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Marc Knapper'Ä±n eÅŸlik ettiÄŸi, Pompeo'nun ayrÄ±ca cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan Ã¼lke ziyareti sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ney Koreli mevkidaÅŸÄ±, Ulusal Ä°stihbarat Servisi DirektÃ¶rÃ¼ Lee Byeong-ho ile gÃ¼venlik konusunda detaylÄ± istiÅŸareler yapma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸu kaydedildi.
CIA BaÅŸkanÄ± Pompeo'dan Ã¶nce ABD yÃ¶netiminden sÄ±rasÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Savunma BakanÄ± James Mattis ve son olarak da geÃ§en ay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence GÃ¼ney Kore'ye ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.
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CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bir saldÄ±rgan, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya bombalÄ± araÃ§la yaklaÅŸarak intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
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