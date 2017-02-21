Zorunlu trafik sigortasÄ±nda yeni dÃ¶nem

Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "KarayollarÄ± Motorlu AraÃ§larÂ Zorunlu Mali Sorumluluk SigortasÄ±ndaÂ Tarife Uygulama EsaslarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Buna gÃ¶re, 12 Nisan 2017'den geÃ§erli olmak Ã¼zere, ilgili branÅŸta ruhsat sahibiÂ sigorta ÅŸirketleriÂ tarafÄ±ndan her bir araÃ§ tÃ¼rÃ¼ bazÄ±ndaÂ trafiÄŸeÂ ilk Ã§Ä±kacak 4. basamaktaki araÃ§lardan (baz alÄ±nanÂ tavan fiyat) otomobilde 807 lirayÄ± geÃ§emeyecek. Azami prim kamyonette bin 55 lira, motosiklette 329 lira, traktÃ¶rde 165 lira, minibÃ¼ste (sÃ¼rÃ¼cÃ¼ dahil 10-17 koltuk) bin 418 lira olacak. Kamyonda 2 bin 258 lira olarak belirlenen azami prim tutarÄ±, otobÃ¼ste (sÃ¼rÃ¼cÃ¼ dahil 18-30 koltuk) 2 bin 21 lirayÄ±, takside 2 bin 89 lirayÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ dahil 31 ve Ã¼stÃ¼ koltuÄŸu olan otobÃ¼slerde 5 bin 7 lirayÄ± aÅŸamayacak.
SÃ¶z konusu azami prim tutarlarÄ±, mayÄ±stan itibaren aylÄ±k yÃ¼zde 1 (bir Ã¶nceki ayÄ±n azami prim tutarlarÄ± Ã¼zerinden) olarak artÄ±rÄ±lacak. MÃ¼steÅŸarlÄ±k, hasar frekansÄ±, hasar maliyetleri ve diÄŸer hususlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak bu oranÄ± yÃ¼zde 50â€™sine kadar azaltmaya veya artÄ±rmaya yetkili olacak.
HasarsÄ±zlÄ±kÂ sebebiyle prim artÄ±rÄ±m oranlarÄ± da sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kaza yapma durumuna yani hangi basamakta olduÄŸuna gÃ¶re deÄŸiÅŸecek. Buna gÃ¶reÂ kaza yapmayanÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerdeki (basamak 7)Â indirimÂ oranÄ± yÃ¼zde 45 olacak. Son bir yÄ±lda en az 3 kaza yapanlarÄ±n prim artÄ±rÄ±m oranÄ± (basamak 1) ise yÃ¼zde 150 olacak.
Åžirketlerin tercihine gÃ¶re aracÄ±n plaka ili ya da iÅŸletenin ikametgah ili esas alÄ±nabilecek. Baz fiyat iÃ§in il grubu Ä°zmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri olarak belirlendi. Bu bazÄ±n Ã¼zerine Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yÃ¼zde 3, Ä°stanbul'da ise yÃ¼zde 6 zamlÄ± prim uygulanacak. DiÄŸer iller ise yÃ¼zde 1â€™den 5â€™e kadar Ã§Ä±kan indirimlerle 5 gruba ayrÄ±lacak.
Sigorta ÅŸirketleri tarafÄ±ndan uygulanacak aracÄ± komisyonu oranÄ± yÃ¼zde 10'dan az olamayacak. SÃ¶z konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini GeliÅŸtirme HesabÄ± ve GÃ¼vence HesabÄ± sigortalÄ± katÄ±lÄ±m payÄ± hariÃ§, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu payÄ± dahil prim tutarÄ± Ã¼zerinden hesaplanacak.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
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Zorunlu trafik sigortasÄ±ndaki tarife deÄŸiÅŸikliÄŸi ile kaza yapmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerdeki indirim oranÄ± yÃ¼zde 45 olacak. Son bir yÄ±lda en az 3 kaza yapanlarÄ±n prim artÄ±rÄ±m oranÄ± ise yÃ¼zde 150 olacak
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