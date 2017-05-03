10:32, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan ile Putin ikili iliÅŸkiler ve Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ veÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinin ardÄ±ndan beÅŸinci kez bugÃ¼nÂ SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya gelecek.

ErdoÄŸan'Ä±n, Putin'in davetlisi olarak geleceÄŸi SoÃ§i'de, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkiler ile baÅŸta Suriye olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ziyaretin, TÃ¼rkiye-Rusya diyalog sÃ¼recinde, "Ã¼st dÃ¼zey temas trafiÄŸinin devamÄ±" olarak gÃ¶rÃ¼lmesi gerektiÄŸi belirtiliyor.

ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda savunma sanayisinden turizm ve ticarete kadar ikili konular ele alÄ±nÄ±rken bÃ¶lgesel konular da etraflÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rusya'da yaÅŸayan ve ticaretle uÄŸraÅŸan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma izinleri, vize ve ÅŸirketlere yÃ¶nelik faaliyet yasaklarÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi bekleniyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinden bu yana St. Petersburg, Ã‡in, Ä°stanbul ve Moskova'nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n beÅŸinci kez SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya gelecek.

SON GÃ–RÃœÅžMEDE Ä°KÄ° LÄ°DERDEN "OLUMLU MESAJLAR"

Ä°ki lider en son 10 Mart'ta TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±, anlaÅŸma imza tÃ¶reni ve ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± iÃ§in bir araya gelmiÅŸ, Kremlin SarayÄ±'nda baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ErdoÄŸan, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede konsey toplantÄ±sÄ±yla "normalleÅŸme" sÃ¼recinin sona erdirildiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "ArtÄ±k bu kelimeyi telaffuz etmek istemiyoruz. Bundan sonraki beklentimiz karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven unsurunu tesis etmek ve siyasi dÃ¼zeydeki diyaloÄŸun ekonomik alana sirayet etmesini saÄŸlamaktÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Putin de "Ä°liÅŸkilerimizin hak ettiÄŸi seviyeye Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in aktif bir biÃ§imde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Rusya ve TÃ¼rkiye askeri ve istihbarat makamlarÄ± arasÄ±nda bÃ¶yle yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi kurulacaÄŸÄ±nÄ± kimse beklemiyordu." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Ã–te yandan Putin, TÃ¼rk ÅŸirketlerine yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in siyasi kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurgulayarak, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulunmuÅŸtu:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± bugÃ¼n bu konuyu dile getirdi. Ã–zellikle yasaklarÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rk Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na deÄŸinildi. BugÃ¼n SayÄ±n CumhurbaÅŸkan ile bunun ne zaman kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±k. Bu yasak en yakÄ±n zamanda kaldÄ±rÄ±lacak. Bu bizim bugÃ¼nkÃ¼ anlaÅŸmamÄ±zdan sonra sadece teknik bir konudan ibarettir. DiÄŸer konularÄ± Ã§Ã¶zmeye devam edeceÄŸiz."