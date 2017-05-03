ErdoÄŸan ile Putin ikili iliÅŸkiler ve Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ veÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinin ardÄ±ndan beÅŸinci kez bugÃ¼nÂ SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya gelecek.
ErdoÄŸan'Ä±n, Putin'in davetlisi olarak geleceÄŸi SoÃ§i'de, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkiler ile baÅŸta Suriye olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ziyaretin, TÃ¼rkiye-Rusya diyalog sÃ¼recinde, "Ã¼st dÃ¼zey temas trafiÄŸinin devamÄ±" olarak gÃ¶rÃ¼lmesi gerektiÄŸi belirtiliyor.
ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda savunma sanayisinden turizm ve ticarete kadar ikili konular ele alÄ±nÄ±rken bÃ¶lgesel konular da etraflÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rusya'da yaÅŸayan ve ticaretle uÄŸraÅŸan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma izinleri, vize ve ÅŸirketlere yÃ¶nelik faaliyet yasaklarÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi bekleniyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinden bu yana St. Petersburg, Ã‡in, Ä°stanbul ve Moskova'nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n beÅŸinci kez SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya gelecek.
Ä°ki lider en son 10 Mart'ta TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±, anlaÅŸma imza tÃ¶reni ve ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± iÃ§in bir araya gelmiÅŸ, Kremlin SarayÄ±'nda baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
ErdoÄŸan, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede konsey toplantÄ±sÄ±yla "normalleÅŸme" sÃ¼recinin sona erdirildiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "ArtÄ±k bu kelimeyi telaffuz etmek istemiyoruz. Bundan sonraki beklentimiz karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven unsurunu tesis etmek ve siyasi dÃ¼zeydeki diyaloÄŸun ekonomik alana sirayet etmesini saÄŸlamaktÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Putin de "Ä°liÅŸkilerimizin hak ettiÄŸi seviyeye Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in aktif bir biÃ§imde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Rusya ve TÃ¼rkiye askeri ve istihbarat makamlarÄ± arasÄ±nda bÃ¶yle yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi kurulacaÄŸÄ±nÄ± kimse beklemiyordu." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Ã–te yandan Putin, TÃ¼rk ÅŸirketlerine yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in siyasi kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurgulayarak, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulunmuÅŸtu:
"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± bugÃ¼n bu konuyu dile getirdi. Ã–zellikle yasaklarÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rk Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na deÄŸinildi. BugÃ¼n SayÄ±n CumhurbaÅŸkan ile bunun ne zaman kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±k. Bu yasak en yakÄ±n zamanda kaldÄ±rÄ±lacak. Bu bizim bugÃ¼nkÃ¼ anlaÅŸmamÄ±zdan sonra sadece teknik bir konudan ibarettir. DiÄŸer konularÄ± Ã§Ã¶zmeye devam edeceÄŸiz."
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kabine revizyonu gÃ¼ndemimizde yok" dedi
Zorunlu trafik sigortasÄ±ndaki tarife deÄŸiÅŸikliÄŸi ile kaza yapmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerdeki indirim oranÄ± yÃ¼zde 45 olacak. Son bir yÄ±lda en az 3 kaza yapanlarÄ±n prim artÄ±rÄ±m oranÄ± ise yÃ¼zde 150 olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinin ardÄ±ndan beÅŸinci kez bugÃ¼n SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya gelecek
Enflasyon Nisan'da aylÄ±k yÃ¼zde 1.31, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 11.87'ye yÃ¼kseldi
Sivil hava ulaÅŸÄ±mÄ±na aÃ§Ä±k heliportlarÄ±n yapÄ±m ve iÅŸletimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.
KalÄ±n, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in davetine icabetle yarÄ±n Rusyaâ€™ya gideceÄŸini belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilen dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Parti iÃ§i mÃ¼cadele, parti iÃ§i kavga... Parti iÃ§i kavgaya asla izin vermeyeceÄŸim. Kavga edenleri gerekirse kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±m" dedi
Bitlis'in Tatvan ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 7 odalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak ile patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "NATO marjÄ±nda 24-25 MayÄ±sâ€™ta yapÄ±lacak zirveye AB liderleri de gelecek. Burada gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler olacak. Daha sonra ise bÃ¼yÃ¼k zirve olacak, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi" dedi
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Gazeteciler, Ankara'daki programÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TRT ve YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetlerinin Azerbaycan'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ortak askeri tatbikat kapsamÄ±nda temsili dÃ¼ÅŸman hedefleri kara ve havadan hedef alÄ±ndÄ±
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ kurslarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen 500'e yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci, BalÄ±kesir ve Ä°stanbul'u ziyaret edip hem TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±yacak hem de TÃ¼rkÃ§elerini geliÅŸtirecek