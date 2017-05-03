ABD'den Venezuela'nÄ±n anayasa hamlesine yaptÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD yÃ¶netimi, Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun anayasanÄ±n yeniden yazÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki hamlesinin ardÄ±ndan ek yaptÄ±rÄ±mlarÄ± gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini bildirdi.
ABD, Maduro'nun, anayasanÄ±n yeniden yazÄ±lmasÄ± iÃ§in bir halk meclisinin toplanmasÄ±nÄ± iÃ§eren kararnameyi imzalamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Michael Fitzpatrick, dÃ¼zenlediÄŸi telekonferansta, Maduro'nun derinleÅŸen siyasi kriz ortamÄ±nda anayasayÄ± yeniden yazma giriÅŸiminden "derin endiÅŸe" duyduklarÄ±nÄ± belirtti.
Fitzpatrick, "Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro bir kez daha oyunun kurallarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir." dedi.
Bu arada Ã¼lkedeki muhaliflerin Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu Kongre, anayasayÄ± yazmak iÃ§in halk meclisinin toplanmasÄ±nÄ± resmen reddetti. Kongre'nin halk meclisinin toplanmasÄ±nÄ± engellemek gibi bir hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, kararÄ±nÄ±n sembolik bir tepki olduÄŸu, meclisin toplanmasÄ±na iliÅŸkin asÄ±l kararÄ± halkÄ±n vereceÄŸi kaydedildi.
Maduro'nun dÃ¼n sÃ¶z konusu kararnameyi imzalamasÄ±na tepki gÃ¶steren protestocular sokaklarÄ± Ã§Ã¶p torbalarÄ±, kÄ±rÄ±k beton ve metal parÃ§alarÄ±yla kapatmÄ±ÅŸtÄ±.
Muhalefet liderleri daha Ã¶nce Maduro'nun yeni anayasa yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±, kendisini iktidarda tutacak "bÃ¼yÃ¼k bir sahtekarlÄ±k" olarak deÄŸerlendirmiÅŸti.
Ãœlkede Maduro karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler ikinci ayÄ±na girerken, protestocularla polis arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Venezuela BaÅŸsavcÄ±sÄ± Luisa Ortega Diaz, son olarak 25 Nisan'da gÃ¶sterilerde 26 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 400'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k bin 300 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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