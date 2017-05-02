11:12, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan kabine revizyonu aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya'ya ziyareti Ã¶ncesi Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'Ä±n "Abdullah GÃ¼l yÃ¼zde 49'un adayÄ± olabilir" sÃ¶zleriyle ilgili "Onu deÄŸerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen fitne hareketidir. SayÄ±n Baykal fitneyi bÄ±raksÄ±n da kendi iÅŸine baksÄ±n" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kabine revizyonu gÃ¼ndemimizde yok" dedi.

SoÃ§i'de alÄ±nan kararlarÄ±n hayata geÃ§irilmesi iÃ§in planlar yapacaÄŸÄ±z.

BÃ¼rokrasiye kurban edilecek tek bir saniyemiz bile yok.

Suriye ve Irak'taki geliÅŸmeleri ele alacaÄŸÄ±z.

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