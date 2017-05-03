11:31, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Azez'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±





Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin Kilis ÅŸehrinin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Suriye'nin Halep ilinin FÄ±rat KalkanÄ± gÃ¼Ã§leri kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esinde Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ± yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Azez'deki AA muhabiri, Halep ilinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki ilÃ§e merkezinde Meytem Camisi avlusunun hemen dÄ±ÅŸÄ±na park etmiÅŸ bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak ettiÄŸini, patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi yerin yakÄ±nlarÄ±nda Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼metine ait bir bina bulunduÄŸunu bildirdi. Ä°lÃ§edeki sahra hastanesinde gÃ¶revli doktor Hasan Ubeyd, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ± sonucu biri Ã–zgÃ¼r Suriye Polisi Ã¼yesi 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yaralanan 4 sivilin tedavisinin ise sahra hastanesinde devam ettiÄŸini duyurdu. SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin AA muhabirine aÃ§Ä±klamada bulunan Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± Cevad Ebu Hatab, olay sÄ±rasÄ±nda Suriye'de olduÄŸunu aktardÄ±. Ebu Hatab, "Azez'de toplantÄ±mÄ±z vardÄ± ama gÃ¼venlik endiÅŸesiyle baÅŸka bir yerde yaptÄ±k. BinamÄ±zda sadece memurlar bulunuyordu. BinamÄ±z zarar gÃ¶rmedi. SaldÄ±rÄ±yÄ± kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na dair henÃ¼z elimizde yeterli bilgi yok." diye konuÅŸtu. "Bize gÃ¶re bu saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenleyenler Suriye halkÄ±nÄ± hedef almÄ±ÅŸtÄ±r." diyen Ebu Hatab, aynÄ± binanÄ±n 2 ay Ã¶nce toplantÄ± yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada aÄŸÄ±r silahlarla 1 saate yakÄ±n tarandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ebu Hatap, "Dera'daki ofisimiz de daha Ã¶nce DEAÅž tarafÄ±ndan hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda 1 bakanÄ±n da bulunduÄŸu hÃ¼kÃ¼met Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. AyrÄ±ca Ä°dlib'teki ofislerimiz de Rus hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±." dedi. Patlama sonrasÄ± Meytem Camisi avlusunun dÄ±ÅŸ duvarlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hasar oluÅŸurken, yakÄ±nlardaki bazÄ± araÃ§lar alev aldÄ±.

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