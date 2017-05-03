Azez'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin Kilis ÅŸehrinin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Suriye'nin Halep ilinin FÄ±rat KalkanÄ± gÃ¼Ã§leri kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esinde Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ± yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Azez'deki AA muhabiri, Halep ilinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki ilÃ§e merkezinde Meytem Camisi avlusunun hemen dÄ±ÅŸÄ±na park etmiÅŸ bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak ettiÄŸini, patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi yerin yakÄ±nlarÄ±nda Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼metine ait bir bina bulunduÄŸunu bildirdi.
Ä°lÃ§edeki sahra hastanesinde gÃ¶revli doktor Hasan Ubeyd, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ± sonucu biri Ã–zgÃ¼r Suriye Polisi Ã¼yesi 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yaralanan 4 sivilin tedavisinin ise sahra hastanesinde devam ettiÄŸini duyurdu.
SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin AA muhabirine aÃ§Ä±klamada bulunan Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± Cevad Ebu Hatab, olay sÄ±rasÄ±nda Suriye'de olduÄŸunu aktardÄ±.
Ebu Hatab, "Azez'de toplantÄ±mÄ±z vardÄ± ama gÃ¼venlik endiÅŸesiyle baÅŸka bir yerde yaptÄ±k. BinamÄ±zda sadece memurlar bulunuyordu. BinamÄ±z zarar gÃ¶rmedi. SaldÄ±rÄ±yÄ± kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na dair henÃ¼z elimizde yeterli bilgi yok." diye konuÅŸtu.
"Bize gÃ¶re bu saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenleyenler Suriye halkÄ±nÄ± hedef almÄ±ÅŸtÄ±r." diyen Ebu Hatab, aynÄ± binanÄ±n 2 ay Ã¶nce toplantÄ± yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada aÄŸÄ±r silahlarla 1 saate yakÄ±n tarandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ebu Hatap, "Dera'daki ofisimiz de daha Ã¶nce DEAÅž tarafÄ±ndan hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda 1 bakanÄ±n da bulunduÄŸu hÃ¼kÃ¼met Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. AyrÄ±ca Ä°dlib'teki ofislerimiz de Rus hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±." dedi.
Patlama sonrasÄ± Meytem Camisi avlusunun dÄ±ÅŸ duvarlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hasar oluÅŸurken, yakÄ±nlardaki bazÄ± araÃ§lar alev aldÄ±.
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Fitzpatrick, "Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir" dedi
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bir saldÄ±rgan, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya bombalÄ± araÃ§la yaklaÅŸarak intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi
Etiyopya'da yarÄ±m asÄ±rdan fazladÄ±r ayakta kalmayÄ± baÅŸaran, saman, bambu ve ahÅŸap direklerle inÅŸa edilen Tur-u Sina Camii, bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± buluÅŸturuyor
Ä°zzeddin Kassam TugaylarÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Ubeyde, "Filistinli tutuklularÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi iÃ§in 24 saat mÃ¼hlet veriyoruz" dedi
AB Komisyonu Schengen bÃ¶lgesindeki bazÄ± Ã¼lkelerin uyguladÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici sÄ±nÄ±r denetimlerinin 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kuzey Kore ve Suriye konularÄ±nÄ± ele aldÄ±
Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± "Ä°ÅŸgal edilmiÅŸ Filistin" baÅŸlÄ±klÄ± karar tasarÄ±sÄ± UNESCO'da oylanarak kabul edildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta devam eden mÃ¼zakerelerde aynÄ± konularÄ±n etrafÄ±nda konuÅŸmanÄ±n artÄ±k bitmesi gerektiÄŸini belirterek, "Genel bir Ã§erÃ§eveyi ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in BM daha fazla yardÄ±mcÄ± olmalÄ±" dedi
Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron'un, Polonya hÃ¼kÃ¼metini, Rusya'nÄ±n Putin ve Macaristan'Ä±n Orban rejimlerine benzetmesini "Kabul edilemez bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma" olarak nitelendirdi
Fransaâ€™da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Filistinli Tabipler ve SaÄŸlÄ±k MensuplarÄ± DerneÄŸi, Ä°srail'in tutsak tuttuÄŸu 7 bin Filistinli esirin hayatÄ±nÄ±n tehlike olduÄŸunu bildirdi