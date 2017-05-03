Ä°ngilizler Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinden memnun!

Ä°ngiltere'deÂ ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Milletvekili Kelvin Hopkins,Â Hamas'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini ve Ä°srailâ€™in de buna olumlu tepki vermesini umduÄŸunu belirtti.
Hamasâ€™Ä±n yeni vizyonunu iÃ§eren siyaset belgesini deÄŸerlendiren Hopkins, "Hamasâ€™Ä±n pozisyon deÄŸiÅŸtirmesinde ve 1967'deki Filistin devletinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kabul etmesinde samimi olduÄŸunu Ã¼mit ediyorum." dedi.
"EÄŸer samimiyse bu memnuniyetle karÅŸÄ±lanmalÄ±" ifadesini kullanan Hopkins, â€œÄ°srailâ€™in de buna olumlu cevap vereceÄŸini Ã¼mit ediyorum. OrtadoÄŸuâ€™da barÄ±ÅŸ saÄŸlanacaksa iki taraf da birbiriyle konuÅŸmaya baÅŸlamak zorunda." diye konuÅŸtu.
Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±nÄ±n DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonu BaÅŸkanÄ± David Howell da Hamasâ€™Ä±n kararÄ±yla ilgili "Hamas'Ä±n tonunu deÄŸiÅŸtirmesi olumlu bir iÅŸaret." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Howell, Ä°srailâ€™in de "yakÄ±n mÃ¼zakereye" girmesi ve "anlamlÄ± bir iÅŸ birliÄŸi" yapmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
â€œLondon Palestine Action" adlÄ± sivil toplum hareketinin Ã¼yesi Ä°srail asÄ±llÄ± Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± Yael Kahn da Ä°srail'in Hamas'Ä± kendi eylemleri iÃ§in bahane olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeni bir bahane bulmakta gecikmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail'in Gazze'yi kuÅŸatmak, kentin altyapÄ±sÄ±nÄ± tahrip etmek ve binlerce Filistinliyi katletmek iÃ§in hep Hamas'Ä± bahane ettiÄŸini vurgulayan Kahn, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ä°srailâ€™in asÄ±l amacÄ±nÄ±n etnik temizlik olduÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±rsa Filistinlilere karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m politikalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in alternatif bir bahane bulacaÄŸÄ±ndan kuÅŸkulanÄ±yorum."
Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal, Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Hamas'Ä±n genel prensipleri ve politikalarÄ±nÄ± belirleyecek yeni siyaset belgesi ve vizyonunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. 42 maddeden oluÅŸan belgede, Hamas'Ä±n 4 Haziran 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bir Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± ilk defa kabul ettiÄŸi dikkat Ã§ekmiÅŸti.
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
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Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
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