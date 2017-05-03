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15:04, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba
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11:55, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°stanbul'daki 'ByLock' davasÄ±nda ikinci duruÅŸma
Ä°stanbul'daki 'ByLock' davasÄ±nda ikinci duruÅŸma

FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan, aralarÄ±nda eski emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin de bulunduÄŸu 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor.

Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lan binadaki salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, 80 tutuklu sanÄ±k ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸma, sanÄ±k ifadelerinin alÄ±nmasÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aralarÄ±nda eski emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin de bulunduÄŸu 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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