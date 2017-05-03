Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden beklentiler dÃ¼ÅŸÃ¼k

ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud AbbasÂ arasÄ±nda Beyaz Saray'da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdenÂ Ä°srail-Filistin sorunuÂ veÂ OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik ne tÃ¼r sonuÃ§lar Ã§Ä±kacaÄŸÄ±, gerek Filistin gerek Ä°srail tarafÄ±nda merakla bekleniyor.
SeÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde gÃ¼Ã§lÃ¼ Ä°srail yanlÄ±sÄ± mesajlarÄ±yla dikkat Ã§eken ve Tel Aviv'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sinyali veren Trump, 20 Ocak'ta gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra Ä°srail-Filistin konusunda iki tarafa da mesajlar vermeye baÅŸladÄ± ve en azÄ±ndan ÅŸimdilik elÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± projesini beklemeye aldÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yu 15 Åžubat'ta Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlayan Trump, hem kiÅŸisel sÃ¶ylemi hem de Ä°srail ile iliÅŸkili yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibi aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ä°srail yanlÄ±sÄ± Ã§izgi takip ediyor.
Bu ortamda Mahmud Abbas'Ä± Washington'a davet eden Trump'Ä±n OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ne tÃ¼r aÃ§Ä±lÄ±mlar yapabileceÄŸine iliÅŸkin farklÄ± deÄŸerlendirmelerde bulunuluyor.
Denver Ãœniversitesinde UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler ProfesÃ¶rÃ¼ ve OrtadoÄŸu Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Nadir HaÅŸimi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye dair bÃ¼yÃ¼k beklenti iÃ§inde olmamak gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
HaÅŸimi, "Ziyaretten fazla bir ÅŸey beklenmemesi gerektiÄŸini ve ABD yÃ¶netiminin Ä°srail konusunda bir politika deÄŸiÅŸikliÄŸine gitmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu ziyaretle Trump, iki taraf arasÄ±nda bir denge kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± izlenimini vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.
HaÅŸimi, Barack Obama dÃ¶neminden Trump'a, ABD'nin Ä°srail politikasÄ±nda somut ve ciddi deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Konseyi OrtadoÄŸu Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± KÄ±demli UzmanÄ± Robert Danin ise Abbas'a karÅŸÄ± hem Hamas'tan hem de kendi yÃ¶netiminden zaman zaman sorgulayÄ±cÄ± seslerin yÃ¼kseldiÄŸini, bu zorluklar altÄ±nda yapÄ±lan Washington ziyaretinden Ã§ok somut sonuÃ§ Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Danin, "Abbas'Ä±n ÅŸu soruya net bir cevap vermesi gerekiyor; Abbas, Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± sona erdiren ve Filistin devletini kuran adam olarak mÄ± hatÄ±rlanmak istiyor yoksa barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde Ä°srail'e ve uluslararasÄ± baskÄ±ya direnen ve Filistin'in tarihi haklarÄ±ndan bir karÄ±ÅŸ taviz vermeyen milliyetÃ§i bir lider olarak mÄ±?" diye konuÅŸtu.
California Berkeley Ãœniversitesinde OrtadoÄŸu ve Ä°slamofobi Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalar yapan Dr. Hatem Bazian da Filistinli mahkumlarÄ±n aÃ§lÄ±k grevi devam ederken Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin sadece "yaraya tuz basmak" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bazian, "Trump yÃ¶netiminin, Filistinlilerin ihtiyaÃ§larÄ±yla ilgilenmesinde herhangi bir Ã§Ä±karÄ± yok. Filistin yÃ¶netiminin, 'Washington'Ä±n iÅŸgali sona erdirmek gibi bir yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n olduÄŸu' yÃ¶nÃ¼ndeki kurgusal fikirden vazgeÃ§me zamanÄ± geldi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±
ABD'nin uzun menzilli balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeleri, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ± kurallarÄ± olan AmiÅŸler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya baÅŸladÄ±lar.
Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak
ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor
Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari'nin doktorlarÄ± saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu aÃ§Ä±klasa da bazÄ± kesimler Buhari'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini savunuyor
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Fitzpatrick, "Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir" dedi
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi