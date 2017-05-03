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12:02, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

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Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden beklentiler dÃ¼ÅŸÃ¼k
Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden beklentiler dÃ¼ÅŸÃ¼k

ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud AbbasÂ arasÄ±nda Beyaz Saray'da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdenÂ Ä°srail-Filistin sorunuÂ veÂ OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik ne tÃ¼r sonuÃ§lar Ã§Ä±kacaÄŸÄ±, gerek Filistin gerek Ä°srail tarafÄ±nda merakla bekleniyor.

SeÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde gÃ¼Ã§lÃ¼ Ä°srail yanlÄ±sÄ± mesajlarÄ±yla dikkat Ã§eken ve Tel Aviv'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sinyali veren Trump, 20 Ocak'ta gÃ¶revi devraldÄ±ktan sonra Ä°srail-Filistin konusunda iki tarafa da mesajlar vermeye baÅŸladÄ± ve en azÄ±ndan ÅŸimdilik elÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ± projesini beklemeye aldÄ±.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yu 15 Åžubat'ta Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlayan Trump, hem kiÅŸisel sÃ¶ylemi hem de Ä°srail ile iliÅŸkili yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibi aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ä°srail yanlÄ±sÄ± Ã§izgi takip ediyor.

Bu ortamda Mahmud Abbas'Ä± Washington'a davet eden Trump'Ä±n OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ne tÃ¼r aÃ§Ä±lÄ±mlar yapabileceÄŸine iliÅŸkin farklÄ± deÄŸerlendirmelerde bulunuluyor.

"ABD YÃ–NETÄ°MÄ°NÄ°N Ä°SRAÄ°L POLÄ°TÄ°KASI DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°"

Denver Ãœniversitesinde UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler ProfesÃ¶rÃ¼ ve OrtadoÄŸu Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Nadir HaÅŸimi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye dair bÃ¼yÃ¼k beklenti iÃ§inde olmamak gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

HaÅŸimi, "Ziyaretten fazla bir ÅŸey beklenmemesi gerektiÄŸini ve ABD yÃ¶netiminin Ä°srail konusunda bir politika deÄŸiÅŸikliÄŸine gitmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu ziyaretle Trump, iki taraf arasÄ±nda bir denge kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± izlenimini vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

HaÅŸimi, Barack Obama dÃ¶neminden Trump'a, ABD'nin Ä°srail politikasÄ±nda somut ve ciddi deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ABBAS'IN Ã–NÃœNDEKÄ° ENGELLER

DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Konseyi OrtadoÄŸu Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± KÄ±demli UzmanÄ± Robert Danin ise Abbas'a karÅŸÄ± hem Hamas'tan hem de kendi yÃ¶netiminden zaman zaman sorgulayÄ±cÄ± seslerin yÃ¼kseldiÄŸini, bu zorluklar altÄ±nda yapÄ±lan Washington ziyaretinden Ã§ok somut sonuÃ§ Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Danin, "Abbas'Ä±n ÅŸu soruya net bir cevap vermesi gerekiyor; Abbas, Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± sona erdiren ve Filistin devletini kuran adam olarak mÄ± hatÄ±rlanmak istiyor yoksa barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde Ä°srail'e ve uluslararasÄ± baskÄ±ya direnen ve Filistin'in tarihi haklarÄ±ndan bir karÄ±ÅŸ taviz vermeyen milliyetÃ§i bir lider olarak mÄ±?" diye konuÅŸtu.

"TRUMP YÃ–NETÄ°MÄ°NÄ°N Ã‡IKARI YOK"

California Berkeley Ãœniversitesinde OrtadoÄŸu ve Ä°slamofobi Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalar yapan Dr. Hatem Bazian da Filistinli mahkumlarÄ±n aÃ§lÄ±k grevi devam ederken Trump-Abbas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin sadece "yaraya tuz basmak" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bazian, "Trump yÃ¶netiminin, Filistinlilerin ihtiyaÃ§larÄ±yla ilgilenmesinde herhangi bir Ã§Ä±karÄ± yok. Filistin yÃ¶netiminin, 'Washington'Ä±n iÅŸgali sona erdirmek gibi bir yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n olduÄŸu' yÃ¶nÃ¼ndeki kurgusal fikirden vazgeÃ§me zamanÄ± geldi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular ABD filistin trump abbas
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