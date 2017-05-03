11:53, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoktorlarÄ±, Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari'nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu kaydederken, bazÄ± kesimler Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n durumunun kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Ãœlkede, Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Buhari'nin tedavisini yÃ¼rÃ¼ten doktorlar, Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu ancak bir sÃ¼re dinlenmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Buhari'nin eÅŸi AyÅŸe Buhari de Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili herkesi bilgilendirmek istiyorum. Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumu tahmin edildiÄŸi kadar kÃ¶tÃ¼ deÄŸil. Bu sÃ¼re iÃ§inde de o yapmasÄ± gereken gÃ¶revleri yerine getiriyor." ifadelerini kullandÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼lerinden Garba Shehu, Buhari'nin hÃ¼kÃ¼met iÅŸlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yardÄ±mcÄ±larÄ±yla her gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

SAÄžLIK DURUMU KÃ–TÃœYE GÄ°DÄ°YOR

Ancak bazÄ± kesimler Buhari'nin durumunun ciddi olduÄŸunu ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini savunuyor.

Ulusal basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Buhari'nin de Ã¼yesi olduÄŸu TÃ¼m Ä°lericiler Kongresinin Ã¶nde gelen liderlerinden Bisi Akande, Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini ileri sÃ¼rerek, bu durumun Ã¼lkeyi krize gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸini sÃ¶yledi.

NijeryalÄ±lar'dan Buhari iÃ§in dua isteyen Akande, "BugÃ¼n Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼nde iki sorun var. Birincisi devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu ki bu durum Buhari'nin kontrolÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸiyor ve biz buna hazÄ±rlÄ±klÄ± deÄŸiliz. Ä°kincisi ise Ulusal Meclis ile BaÅŸkanlÄ±k arasÄ±ndaki uyuÅŸmazlÄ±k. Bu bizi, 1999'dan bu yana kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z demokrasi ilerlemesini kaybetmemize ve benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir yÄ±kÄ±ma gÃ¶tÃ¼rebilir." diye konuÅŸtu.

AyrÄ±ca insan haklarÄ± savunucusu Femi Falana, Cibrin Ä°brahim ve Wale Omole gibi akademisyen, avukat ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± (STK) temsilcilerinden oluÅŸan ondan fazla kiÅŸi de Buhari'ye "tedavi ol" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Lagos ÅŸehrinde Ã¶zel bir hastanenin kurucusu ve aynÄ± zamanda Ulusal Problemler ve Ã‡Ã¶zÃ¼mler (NPS) adlÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n BaÅŸkanÄ± Omole, Ã¼lkedeki tÄ±bbi ekipmanlarÄ±n yetersizliÄŸine dikkati Ã§ekerek, Buhari'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

Buhari, 19 Ocak'ta tedavi amacÄ±yla Londra'ya gitmiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k iki ay tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra martta Nijerya'ya dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fulani kÃ¶kenli 74 yaÅŸÄ±ndaki Buhari, askeri darbeyle iktidara geldi ve 31 AralÄ±k 1983-27 AÄŸustos 1985 dÃ¶neminde Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±. Nijerya ordusundan TÃ¼mgeneral rÃ¼tbesiyle emekli olan Buhari, 2015 genel seÃ§imlerini kazanarak tekrar Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlendi.