Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DoktorlarÄ±, Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari'nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu kaydederken, bazÄ± kesimler Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n durumunun kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.
Ãœlkede, Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
Buhari'nin tedavisini yÃ¼rÃ¼ten doktorlar, Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu ancak bir sÃ¼re dinlenmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Buhari'nin eÅŸi AyÅŸe Buhari de Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili herkesi bilgilendirmek istiyorum. Buhari'nin saÄŸlÄ±k durumu tahmin edildiÄŸi kadar kÃ¶tÃ¼ deÄŸil. Bu sÃ¼re iÃ§inde de o yapmasÄ± gereken gÃ¶revleri yerine getiriyor." ifadelerini kullandÄ±.
Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼lerinden Garba Shehu, Buhari'nin hÃ¼kÃ¼met iÅŸlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yardÄ±mcÄ±larÄ±yla her gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
SAÄžLIK DURUMU KÃ–TÃœYE GÄ°DÄ°YOR
Ancak bazÄ± kesimler Buhari'nin durumunun ciddi olduÄŸunu ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini savunuyor.
Ulusal basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Buhari'nin de Ã¼yesi olduÄŸu TÃ¼m Ä°lericiler Kongresinin Ã¶nde gelen liderlerinden Bisi Akande, Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini ileri sÃ¼rerek, bu durumun Ã¼lkeyi krize gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸini sÃ¶yledi.
NijeryalÄ±lar'dan Buhari iÃ§in dua isteyen Akande, "BugÃ¼n Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼nde iki sorun var. Birincisi devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu ki bu durum Buhari'nin kontrolÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸiyor ve biz buna hazÄ±rlÄ±klÄ± deÄŸiliz. Ä°kincisi ise Ulusal Meclis ile BaÅŸkanlÄ±k arasÄ±ndaki uyuÅŸmazlÄ±k. Bu bizi, 1999'dan bu yana kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z demokrasi ilerlemesini kaybetmemize ve benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir yÄ±kÄ±ma gÃ¶tÃ¼rebilir." diye konuÅŸtu.
AyrÄ±ca insan haklarÄ± savunucusu Femi Falana, Cibrin Ä°brahim ve Wale Omole gibi akademisyen, avukat ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± (STK) temsilcilerinden oluÅŸan ondan fazla kiÅŸi de Buhari'ye "tedavi ol" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Lagos ÅŸehrinde Ã¶zel bir hastanenin kurucusu ve aynÄ± zamanda Ulusal Problemler ve Ã‡Ã¶zÃ¼mler (NPS) adlÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n BaÅŸkanÄ± Omole, Ã¼lkedeki tÄ±bbi ekipmanlarÄ±n yetersizliÄŸine dikkati Ã§ekerek, Buhari'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini dile getirdi.
Buhari, 19 Ocak'ta tedavi amacÄ±yla Londra'ya gitmiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k iki ay tedavi gÃ¶rdÃ¼kten sonra martta Nijerya'ya dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fulani kÃ¶kenli 74 yaÅŸÄ±ndaki Buhari, askeri darbeyle iktidara geldi ve 31 AralÄ±k 1983-27 AÄŸustos 1985 dÃ¶neminde Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±. Nijerya ordusundan TÃ¼mgeneral rÃ¼tbesiyle emekli olan Buhari, 2015 genel seÃ§imlerini kazanarak tekrar Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±
ABD'nin uzun menzilli balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeleri, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ± kurallarÄ± olan AmiÅŸler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya baÅŸladÄ±lar.
Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak
ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor
Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari'nin doktorlarÄ± saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu aÃ§Ä±klasa da bazÄ± kesimler Buhari'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini savunuyor
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Fitzpatrick, "Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir" dedi
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi