12:17, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Konseyi yetkilisi



Foto: Catalina Devandas Aguilar

Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Catalina Devandas Aguilar, Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilkÂ BM Ä°nsan HaklarÄ± KonseyiÂ yetkilisi oldu. Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Temsilcisi Ri Hung Sik ile baÅŸkent Pyongyang'da bir araya gelen Aguilar, ziyareti sÄ±rasÄ±nda yetkililerle engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Aguilar'Ä±n, Kore Engelli HaklarÄ±nÄ±n KorunmasÄ± Federasyonu ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileriyle de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. Aguilar,Â Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi gÃ¶revlisi olma unvanÄ±na da sahip oldu. Uzun sÃ¼redir insan haklarÄ± ihlalleri ve nÃ¼kleer silah denemeleriyle eleÅŸtirilen Kuzey Kore'nin engellilerin haklarÄ± konusunda olumlu adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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