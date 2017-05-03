Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Konseyi yetkilisi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Catalina Devandas Aguilar, Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilkÂ BM Ä°nsan HaklarÄ± KonseyiÂ yetkilisi oldu.
Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Temsilcisi Ri Hung Sik ile baÅŸkent Pyongyang'da bir araya gelen Aguilar, ziyareti sÄ±rasÄ±nda yetkililerle engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Aguilar'Ä±n, Kore Engelli HaklarÄ±nÄ±n KorunmasÄ± Federasyonu ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileriyle de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.
Aguilar,Â Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi gÃ¶revlisi olma unvanÄ±na da sahip oldu.
Uzun sÃ¼redir insan haklarÄ± ihlalleri ve nÃ¼kleer silah denemeleriyle eleÅŸtirilen Kuzey Kore'nin engellilerin haklarÄ± konusunda olumlu adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±
ABD'nin uzun menzilli balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeleri, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ± kurallarÄ± olan AmiÅŸler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya baÅŸladÄ±lar.
Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak
ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor
Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari'nin doktorlarÄ± saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu aÃ§Ä±klasa da bazÄ± kesimler Buhari'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini savunuyor
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Fitzpatrick, "Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir" dedi
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi