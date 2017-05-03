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FETÖ Amişlerle yola devam ediyor
FETÖ Amişlerle yola devam ediyor

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, Hristiyanlığın katı kuralları olan Amişler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya başladılar.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı "Altın Nesil" kampının aşçısı Murat Hokka'nın başkanlığını yaptığı süt ürünleri firması Natürlich, "Mudi Farm Export LLC" şirketine bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin internet sayfasında ne çiftlik ne de fabrikanın adresi ve resimleri bulunuyor. Natürlich'in internet sayfasında üretilen yoğurt ve peynirlerin "Lancaster ürünü" olduğu ve "Saylorsburg'da sevgiyle üretildiği" ifadesi yer alıyor.

ÇİFTLİK İZNİ YOK

Google haritasında Gülen'in kaldığı kampın yaklaşık 100 metre yakınında "Mudi Farm" adlı bir çiftlik bulunuyor ve çiftliğin içinde hayvanların otladığı görülüyor. Ancak bu çiftliğin "Mudi Farm Export LLC"ye ait olduğuna ilişkin bir iz yok. Çiftliğin girişinde bir posta kutusu bulunuyor ancak herhangi bir tabela yer almıyor.

Amişlerin yoğun yaşadığı Lancaster ile Mudi Farm'ın bulunduğu Saylorsburg arasında ise 150 kilometreden fazla mesafe var. İnternet sayfasındaki telefon numarasını arayan AA muhabirine cevap veren yetkili, fabrikalarının Lancaster'da olduğunu söyledi ancak ısrarlı sorulara rağmen adresi vermedi. Yetkili, Amiş ortakları bulunduğunu ve ürünlerin ortakları tarafından üretildiğini savundu.

İnternet sayfasında ise herhangi bir ortaklık yapısından bahsedilmiyor ve sadece Hokka'nın başkan olduğu bilgisi yer alıyor.

KAMPIN AŞÇISININ ŞİRKETİ

Firmanın internet sayfasında "Mudi Farm Export LLC"nin 2005'te Saylorsburg'ta kurulduğu, 2009-2013 yıllarında Türkiye, Suudi Arabistan ve Rusya'ya büyükbaş hayvan ihracatı yaptığı, 2016'da “Natürlich Amish Yogurt” ve “Natürlich Amish Artisanal Cheeses” markalarının kurulduğu anlatılıyor.

Sadece başkan olarak Hokka'nın isminin geçtiği sitede, "Başkanımız Murat Hokka'nın şef olarak edindiği tecrübeler lezzetimize katkı yapıyor." ifadeleri yer alıyor.

Hokka, kapatılan Samanyolu TV'de geçen yıl yayınlanan bir programda "Altın Nesil" kampının aşçısı olarak açıklamalarda bulunmuştu. Hokka'nın FETÖ kampının hemen yakınında yaklaşık 350 bin dolar değerinde son derece lüks bir de evi bulunuyor.

Pensilvanya'da Mudi Farm adıyla faaliyet gösteren bir şirket daha bulunuyor: "Mudi Farm İnc". Bu şirket ise Türkiye'de birçok FETÖ davasında yargılanan ve FETÖ'nün ikinci adamı olduğu belirtilen Cevdet Türkyolu'nun üzerine kayıtlı.

TİCARET YAPTIĞINA DAİR BİLGİ YOK

Gülen'in kaldığı kampın da yöneticisi olduğu belirtilen Türkyolu'nun kampın aşçısı ile resmiyette bir ortaklığı gözükmüyor ancak iki şirketin de "Mudi Farm" ile başlaması ortak olabilecekleri olasılığını gündeme getiriyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Mebrüke ile evli olan Türkyolu'nun "Mudi Farm Inc" şirketinin herhangi bir internet adresi ve irtibat numarası bulunmuyor. Ne tür bir ticaret yaptığına ilişkin de bilgi yok.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ 'UZUN CEVDET'

Geçen yılın ağustos ayında Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu öne sürülen Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.

Örgüt içinde "Uzun Cevdet" lakabıyla bilinen Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da 1 olmak üzere dört şehirde 39 mülkünün bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.

Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği ileri sürülen Türkyolu'nun eşinin ve kızı Büşra Türkyolu'nun üzerine kayıtlı 3 ev, Saylorsburg'ta FETÖ kampının hemen yakınında bulunuyor.

ÇUBUKLARLA İŞARETLİYORLAR

Türkyolu ve kızının evinin hemen arka bölümünde ise FETÖ üyeleri tarafından işletilen "Gurbet Mezarlığı (Gurbet Cemetery)" var. Daha önce AA ekipleri tarafından haberi yapılan 2 bin kişilik mezarlıkta bazı yerlerin çubuklarla işaretlenerek hazırlık yapıldığı görülüyor.

FETÖ kampına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta AA ekibinin çekim yaptığı sırada arazinin yanında bulunan evden gizlice takip edilmesi dikkati çekti.

Türkyolu'nun örgütün illegal kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynakları Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği ileri sürülüyor.

AMİŞLER RAHATSIZ

ABD'nin başta Pennsylvania olmak üzere bazı orta batı eyaletlerde yaşayan Amişler, Hristiyanlığın katı kuralları olan bir mezhebinden geliyor.

Amişler doğal ve basit bir yaşamı benimseyerek elektrik, motorlu araçlar, telefon gibi teknolojik imkanları kullanmayı reddediyor.

Son dönemde bazı Amiş gruplarda bu kurallar esnetilse de Amişler doğal yaşamı benimsedikleri için ürettikleri tarım ve hayvancılık ürünlerine organik ve sağlıklı olduğu gerekçesiyle ciddi talep oluyor. Bu talebi değerlendirmek isteyen bazı firmalar da Amiş ürünü olmasa da ürünlerinde Amiş ismi kullanabiliyor.

Pensilvanya'nın Lancaster kentinde AA'ya açıklama yapan Jack adlı Amiş, birçok firmanın izinsiz şekilde Amiş ismini kullanarak müşterileri kandırdığını söyledi.

DİNİMİZE AYKIRI

Konuyla yeterince ilgilenemediklerini anlatan Jack, "Amiş isminin başkaları tarafından kullanılmasına üzülüyoruz ama bu bir telif hakkı konusu değil. Bunların peşinden de gitmiyoruz çünkü başkalarını dava etmek dinimize aykırı." dedi.

Çok farklı ürünlerde bu ismin izinsiz kullanıldığını ifade eden Jack, büyük bir gazetede "Amiş sobaları" reklamını gördüğünü, aslında reklamdaki sobaların Çin'den getirildiğini bildiklerini dile getirdi.

Bu şekildeki birçok "aptalca" ürüne gülüp geçtiklerini ve peşine düşmediklerini kaydeden Jack, "Ürünün Amiş olduğunu ancak üretim yerini görerek ya da öğrenerek anlayabilirsiniz ama bu da birçok kişi için neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular amişler abd gülenin iadesi
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