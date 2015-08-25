12:30, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

BTK'dan 'Wikipedia'ya Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) BaÅŸkanÄ±Â Ã–mer Fatih Sayan, BTK'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye BiliÅŸim Zirvesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Wikipedia'nÄ±n bazÄ± sayfalarÄ±yla ilgili hukuki sÃ¼reÃ§lerin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak verilen kararlara karÅŸÄ±n bunlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â

TÃ¼rkiye'nin bir hukuk devleti olduÄŸuna dikkati Ã§eken Sayan, "Bu konuda sÃ¶ylenecekleri mahkemeler tarafÄ±ndan sÃ¶ylÃ¼yoruz. Bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.

BTK BaÅŸkanÄ± olarak birkaÃ§ sayfa iÃ§in Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Sayan, TÃ¼rkiye'nin bilgi medeniyeti olduÄŸunu vurguladÄ±.

TÃ¼rklerin en bÃ¼yÃ¼k filozoflarÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±na kadar, bileni Ã¶vÃ¼p deÄŸer verdiÄŸini anlatan Sayan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"'Ã–ÄŸrenen, Ã¶ÄŸreten ya da onlara hizmet eden olun' dÃ¼sturuyla hareket ederiz. Bunu bilmeyen ve bulunduÄŸu yerdeki kurallara uyma konusunda aÄŸÄ±r davranan site yÃ¶neticilerine, Wikipedia'ya bakÄ±p bizi tanÄ±malarÄ±nÄ±n iyi olacaÄŸÄ±nÄ± bildirmek isterim. Her branÅŸta olduÄŸu gibi milletimiz bilginin inceliklerinde derinleÅŸmiÅŸ ve buna bilmenin baÅŸka bir boyutu olan irfan adÄ±nÄ± vermiÅŸtir. Bu noktada bilgiyi iÅŸlemiÅŸ, kÄ±yaslamÄ±ÅŸ, faydalÄ±sÄ±nÄ± tercih etmiÅŸ milletimiz her olayÄ± Anadolu irfanÄ± dediÄŸimiz bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla deÄŸerlendirir, yÃ¼zeysel olarak bakmaz. OlayÄ±n detaylarÄ±nÄ± bilmeden verilen mesajlar bizim tarafÄ±mÄ±zdan bu irfanla deÄŸerlendirmiÅŸtir."

WÄ°KÄ°PEDÄ°A'YA Ã‡AÄžRIÂ

Wikipedia'ya Ã§aÄŸrÄ± yapan Sayan, "Wikipedia bilgiyi veriyorsa teyit de ediyor olmasÄ± gerekir. Benim Ã§aÄŸrÄ±m Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na sebep olan problemleri halletmesi, bu noktada gerekirse sistemin rehabilite edilmesidir. Bu anlamda yÄ±llardÄ±r sÃ¶ylediÄŸimiz, internette yalan haberle uluslararasÄ± mÃ¼cadele konusunda son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmeleri Ã¶nemsiyoruz. Hatta bu eksikliÄŸi Wikipedia yÃ¶neticilerinin de gÃ¶rerek 'wikitribune' isimli inisiyatifi baÅŸlatmalarÄ±nÄ± olumlu buluyoruz. Yalan haberle mÃ¼cadele hepimizin faydasÄ±na bir durumdur." diye konuÅŸtu.Â

"KÄ°MSE 'BEN TÃœRK MAHKEMELERÄ°NÄ° TANIMAM' DEME HAKKINA SAHÄ°P DEÄžÄ°LDÄ°R"

Sayan, art niyetli editÃ¶rler nedeniyle yanlÄ±ÅŸ gÃ¼ndem maddelerinin tutulmasÄ±nda Ä±srar edilmesini yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rkiye bir hukuk devletidir. Hukuk iÃ§inde herkesin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ± gerekir. Kimse 'ben TÃ¼rk mahkemelerini tanÄ±mam' deme hakkÄ±na sahip deÄŸildir. Olay yargÄ±ya intikal ettiÄŸi iÃ§in ben daha fazla konuÅŸmak istemiyorum. Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± yolunda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±r olduÄŸumuzu da belirtmek istiyorum."