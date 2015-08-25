BTK'dan 'Wikipedia'ya Ã§aÄŸrÄ±

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) BaÅŸkanÄ±Â Ã–mer Fatih Sayan, BTK'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye BiliÅŸim Zirvesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Wikipedia'nÄ±n bazÄ± sayfalarÄ±yla ilgili hukuki sÃ¼reÃ§lerin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak verilen kararlara karÅŸÄ±n bunlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â
TÃ¼rkiye'nin bir hukuk devleti olduÄŸuna dikkati Ã§eken Sayan, "Bu konuda sÃ¶ylenecekleri mahkemeler tarafÄ±ndan sÃ¶ylÃ¼yoruz. Bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.
BTK BaÅŸkanÄ± olarak birkaÃ§ sayfa iÃ§in Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Sayan, TÃ¼rkiye'nin bilgi medeniyeti olduÄŸunu vurguladÄ±.
TÃ¼rklerin en bÃ¼yÃ¼k filozoflarÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±na kadar, bileni Ã¶vÃ¼p deÄŸer verdiÄŸini anlatan Sayan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"'Ã–ÄŸrenen, Ã¶ÄŸreten ya da onlara hizmet eden olun' dÃ¼sturuyla hareket ederiz. Bunu bilmeyen ve bulunduÄŸu yerdeki kurallara uyma konusunda aÄŸÄ±r davranan site yÃ¶neticilerine, Wikipedia'ya bakÄ±p bizi tanÄ±malarÄ±nÄ±n iyi olacaÄŸÄ±nÄ± bildirmek isterim. Her branÅŸta olduÄŸu gibi milletimiz bilginin inceliklerinde derinleÅŸmiÅŸ ve buna bilmenin baÅŸka bir boyutu olan irfan adÄ±nÄ± vermiÅŸtir. Bu noktada bilgiyi iÅŸlemiÅŸ, kÄ±yaslamÄ±ÅŸ, faydalÄ±sÄ±nÄ± tercih etmiÅŸ milletimiz her olayÄ± Anadolu irfanÄ± dediÄŸimiz bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla deÄŸerlendirir, yÃ¼zeysel olarak bakmaz. OlayÄ±n detaylarÄ±nÄ± bilmeden verilen mesajlar bizim tarafÄ±mÄ±zdan bu irfanla deÄŸerlendirmiÅŸtir."
Wikipedia'ya Ã§aÄŸrÄ± yapan Sayan, "Wikipedia bilgiyi veriyorsa teyit de ediyor olmasÄ± gerekir. Benim Ã§aÄŸrÄ±m Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na sebep olan problemleri halletmesi, bu noktada gerekirse sistemin rehabilite edilmesidir. Bu anlamda yÄ±llardÄ±r sÃ¶ylediÄŸimiz, internette yalan haberle uluslararasÄ± mÃ¼cadele konusunda son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmeleri Ã¶nemsiyoruz. Hatta bu eksikliÄŸi Wikipedia yÃ¶neticilerinin de gÃ¶rerek 'wikitribune' isimli inisiyatifi baÅŸlatmalarÄ±nÄ± olumlu buluyoruz. Yalan haberle mÃ¼cadele hepimizin faydasÄ±na bir durumdur." diye konuÅŸtu.Â
Sayan, art niyetli editÃ¶rler nedeniyle yanlÄ±ÅŸ gÃ¼ndem maddelerinin tutulmasÄ±nda Ä±srar edilmesini yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼rkiye bir hukuk devletidir. Hukuk iÃ§inde herkesin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ± gerekir. Kimse 'ben TÃ¼rk mahkemelerini tanÄ±mam' deme hakkÄ±na sahip deÄŸildir. Olay yargÄ±ya intikal ettiÄŸi iÃ§in ben daha fazla konuÅŸmak istemiyorum. Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± yolunda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±r olduÄŸumuzu da belirtmek istiyorum."
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸayan Sur ilÃ§esindeki esnafa, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ±yla verilen faizsiz kredi can suyu oldu.
TSK resmi internet sitesinden 25 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik icra edilen hava harekatÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±..
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, Ä°stanbul'un Beykoz ilÃ§esindeki yasak sahadan 5 kosterle kum alan kaÃ§akÃ§Ä±lar suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±
SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Toksoy, "ÅžÃ¼hedanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± bu topraklarÄ± temiz tutmak hepimizin gÃ¶revidir. Bizler vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, ziyaretÃ§ilerimize temiz bir Ã§evre sunmak iÃ§in bÃ¶yle bir temizlik kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k" dedi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, eski Bursa Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay TÃ¼rk hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan,"Wikipedia tarafÄ±ndan bazÄ± sayfalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± maalesef gerÃ§ekleÅŸtirilmedi. TÃ¼rkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Benim Ã§aÄŸrÄ±m Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na sebep olan problemleri halletmesi... " dedi
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kabine revizyonu gÃ¼ndemimizde yok" dedi
Zorunlu trafik sigortasÄ±ndaki tarife deÄŸiÅŸikliÄŸi ile kaza yapmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerdeki indirim oranÄ± yÃ¼zde 45 olacak. Son bir yÄ±lda en az 3 kaza yapanlarÄ±n prim artÄ±rÄ±m oranÄ± ise yÃ¼zde 150 olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinin ardÄ±ndan beÅŸinci kez bugÃ¼n SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya gelecek
Enflasyon Nisan'da aylÄ±k yÃ¼zde 1.31, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 11.87'ye yÃ¼kseldi
Sivil hava ulaÅŸÄ±mÄ±na aÃ§Ä±k heliportlarÄ±n yapÄ±m ve iÅŸletimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.
KalÄ±n, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in davetine icabetle yarÄ±n Rusyaâ€™ya gideceÄŸini belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilen dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi