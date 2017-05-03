Ä°ngiliz askeri GÃ¼ney Sudan'a ve Nil'e yerleÅŸiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Sudan'Ä±n baÅŸkenti Juba'ya dÃ¼n dÃ¼zinelerce Ä°ngiliz askeri birliÄŸi bir destek misyonu gerekÃ§esiyle giriÅŸ yaptÄ±.
Birliklerin GÃ¼ney Sudan'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler Misyonu (UNMISS) altÄ±ndaki diÄŸer birliklere mÃ¼hendislik ve tÄ±bbi destek saÄŸlamalarÄ± bekleniyor.Â
UNMISS adlÄ± birlik hakkÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kraliyet MÃ¼hendislerinin, konaklama, gÃ¼zergah, gÃ¼venlik ve drenajÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in BM kamplarÄ±nda gÃ¶rev yapacaklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Nil Nehri'nde bir iskelenin inÅŸasÄ± ve bir helikopter iniÅŸ sitesi de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ ulusu olan GÃ¼ney Sudan, komÅŸu Sudan'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa kavuÅŸtuktan iki yÄ±l sonra 2013'te iÃ§ savaÅŸÂ yaÅŸadÄ±.
BaÅŸkan Salva Kiir, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± hÃ¼kÃ¼metini devirmeye teÅŸebbÃ¼s etmekle suÃ§layarak gÃ¶revden aldÄ±.
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede halihazÄ±rda bulunan 200'den fazla Ä°ngiliz personelinin daha fazla gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± desteklemek iÃ§in 35 askerin Juba'ya indiÄŸini sÃ¶yledi.
GÃ¼ney Sudan'daki askerÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda yaklaÅŸÄ±k 400'e yÃ¼kseleceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±
ABD'nin uzun menzilli balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeleri, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ± kurallarÄ± olan AmiÅŸler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya baÅŸladÄ±lar.
Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak
ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor
Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari'nin doktorlarÄ± saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu aÃ§Ä±klasa da bazÄ± kesimler Buhari'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini savunuyor
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Fitzpatrick, "Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir" dedi
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi