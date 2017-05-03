12:28, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiliz askeri GÃ¼ney Sudan'a ve Nil'e yerleÅŸiyor





Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Sudan'Ä±n baÅŸkenti Juba'ya dÃ¼n dÃ¼zinelerce Ä°ngiliz askeri birliÄŸi bir destek misyonu gerekÃ§esiyle giriÅŸ yaptÄ±. Birliklerin GÃ¼ney Sudan'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler Misyonu (UNMISS) altÄ±ndaki diÄŸer birliklere mÃ¼hendislik ve tÄ±bbi destek saÄŸlamalarÄ± bekleniyor.Â UNMISS adlÄ± birlik hakkÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kraliyet MÃ¼hendislerinin, konaklama, gÃ¼zergah, gÃ¼venlik ve drenajÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in BM kamplarÄ±nda gÃ¶rev yapacaklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Nil Nehri'nde bir iskelenin inÅŸasÄ± ve bir helikopter iniÅŸ sitesi de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ ulusu olan GÃ¼ney Sudan, komÅŸu Sudan'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa kavuÅŸtuktan iki yÄ±l sonra 2013'te iÃ§ savaÅŸÂ yaÅŸadÄ±. BaÅŸkan Salva Kiir, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± hÃ¼kÃ¼metini devirmeye teÅŸebbÃ¼s etmekle suÃ§layarak gÃ¶revden aldÄ±. Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede halihazÄ±rda bulunan 200'den fazla Ä°ngiliz personelinin daha fazla gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± desteklemek iÃ§in 35 askerin Juba'ya indiÄŸini sÃ¶yledi. GÃ¼ney Sudan'daki askerÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda yaklaÅŸÄ±k 400'e yÃ¼kseleceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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