13:09, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'den kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼ze denemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'ninÂ uzun menzilli balistik fÃ¼zeÂ denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Hava Kuvvetleri KÃ¼resel SaldÄ±rÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ±, California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava ÃœssÃ¼'nden "Minuteman 3" kÄ±talar arasÄ±Â balistik fÃ¼zeninÂ silahsÄ±z olarak fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AÃ§Ä±klamada, fÃ¼zeninÂ 6 bin 759 kilometreÂ uzaklÄ±ktaki hedefine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ãœlkenin nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bir parÃ§asÄ± olan bu deneme, ABD'nin silah siteminin savaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve hassasiyetini test etmek amacÄ±yla 10 aydÄ±r planlanÄ±yordu.

ABD'NÄ°N 450 CÄ°VARINDA BALÄ°STÄ°K FÃœZESÄ° VAR

ABD'nin menzili 12 bin 874 bin kilometreye ulaÅŸan 450 civarÄ±nda bu tÃ¼r balistik fÃ¼zeye sahip olduÄŸu biliniyor.

ABD, 2016 baÅŸÄ±nda ve aynÄ± yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda 4. ve 5. nÃ¼kleer denemelerini yapan Kuzey Kore'ye gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek iÃ§in bu dÃ¶nemlerde de B-1 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± Kore yarÄ±madasÄ± Ã¼zerinde uÃ§urmuÅŸtu.

Kuzey Kore'yi sert ÅŸekilde eleÅŸtiren ve Ã‡in'in de desteÄŸini alarak Pyongyang'Ä± nÃ¼kleer programÄ±ndan vazgeÃ§irmek isteyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "doÄŸru ÅŸartlarÄ±n olmasÄ± halinde Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸini" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klama Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.