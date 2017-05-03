ABD'den kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼ze denemesi

ABD'ninÂ uzun menzilli balistik fÃ¼zeÂ denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hava Kuvvetleri KÃ¼resel SaldÄ±rÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ±, California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava ÃœssÃ¼'nden "Minuteman 3" kÄ±talar arasÄ±Â balistik fÃ¼zeninÂ silahsÄ±z olarak fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AÃ§Ä±klamada, fÃ¼zeninÂ 6 bin 759 kilometreÂ uzaklÄ±ktaki hedefine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ãœlkenin nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bir parÃ§asÄ± olan bu deneme, ABD'nin silah siteminin savaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve hassasiyetini test etmek amacÄ±yla 10 aydÄ±r planlanÄ±yordu.
ABD'nin menzili 12 bin 874 bin kilometreye ulaÅŸan 450 civarÄ±nda bu tÃ¼r balistik fÃ¼zeye sahip olduÄŸu biliniyor.
ABD, 2016 baÅŸÄ±nda ve aynÄ± yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda 4. ve 5. nÃ¼kleer denemelerini yapan Kuzey Kore'ye gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek iÃ§in bu dÃ¶nemlerde de B-1 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± Kore yarÄ±madasÄ± Ã¼zerinde uÃ§urmuÅŸtu.
Kuzey Kore'yi sert ÅŸekilde eleÅŸtiren ve Ã‡in'in de desteÄŸini alarak Pyongyang'Ä± nÃ¼kleer programÄ±ndan vazgeÃ§irmek isteyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "doÄŸru ÅŸartlarÄ±n olmasÄ± halinde Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸini" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klama Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±
ABD'nin uzun menzilli balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeleri, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ± kurallarÄ± olan AmiÅŸler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya baÅŸladÄ±lar.
Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak
ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor
Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Buhari'nin doktorlarÄ± saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu aÃ§Ä±klasa da bazÄ± kesimler Buhari'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tedavi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini savunuyor
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Fitzpatrick, "Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir" dedi
CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir adayÄ± ziyaret etti
Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi