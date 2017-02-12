13:18, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Albay Ali TÃ¼rk hakkÄ±ndaki iddianame kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bursa'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan sÃ¶zde sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ± Albay Yurdakul AkkuÅŸ'un yerine atanan eski Bursa Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ±Â Albay Ali TÃ¼rkÂ hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±.

Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ali TÃ¼rk hakkÄ±ndaki iddianame, yeni aÃ§Ä±lan Bursa 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine sunuldu.

TÃ¼rk hakkÄ±nda, "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.

Ä°ddianamede, "Albay rÃ¼tbesi ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok kademesinde gÃ¶rev yapan ÅŸÃ¼pheli Ali TÃ¼rk'Ã¼n 15 Temmuz'da darbeye teÅŸebbÃ¼s eylemini gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelilerle fikir ve eylem birlikteliÄŸi iÃ§inde olduÄŸu konusunda herhangi bir kuÅŸkunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u bir sÃ¼re kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.

Albay TÃ¼rk, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda tutuklanan Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay Yurdakul AkkuÅŸ'un 15 Temmuz'dan Ã¶nce tayininin Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine yerine atanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rk, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na TuÄŸgeneral Ahmet HacÄ±oÄŸlu'nun yeni dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda gÃ¶reve getirildiÄŸi 2 AÄŸustos'a kadar, yaklaÅŸÄ±k bir hafta gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ, bu tarihten sonra atamasÄ±nÄ± beklemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 25 AÄŸustos'ta Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde Bursa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼len TÃ¼rk, burada tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.