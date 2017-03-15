13:23, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde kritik geliÅŸme





Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhaliflerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya Â aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Suriyeli silahlÄ± muhalifler, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±. Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re Suriyeli silahlÄ± muhalifler Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rejimin muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± bitirmesini talep ettiÄŸini bildirdi. Muhalif kaynaklar, Rusya'nÄ±n Suriye'de Hama ve Dera illerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu bildirdi. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere geldikleri Astana'da toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda dahi hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlendiÄŸine dikkati Ã§eken kaynaklar, Rusya'yÄ± iyi niyetli olmamakla eleÅŸtirdi. Muhalif kaynaklar, Rusya'nÄ±n toplantÄ±da ele alÄ±nmak Ã¼zere sunduÄŸu ÅŸartlarÄ±n Ã§ok aÄŸÄ±r olduÄŸunu da kaydederek, tÃ¼m bu nedenlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± geÃ§ici olarak askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°lgili Konular Suriye Astana

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.