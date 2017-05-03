13:37, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta "Åžehitler DiyarÄ±nÄ± Temiz TutalÄ±m" kampanyasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde "Åžehitler DiyarÄ±nÄ± Temiz TutalÄ±m" kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde belediye tarafÄ±ndan temizlik seferberliÄŸi baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediyesi Fen ve Temizlik Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n koordinasyonunda, eski Kars yolu mevkisinde baÅŸlatÄ±lan temizlik seferberliÄŸine Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksal Toksoy, meclis Ã¼yeleri, daire mÃ¼dÃ¼rleri ve personeli, Ä°ÅžKUR Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Belediye BaÅŸkanÄ± Toksoy yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä±n 90 bin ÅŸehidi baÄŸrÄ±nda yatÄ±ran, tarihiyle, doÄŸasÄ±yla, turizmiyle TÃ¼rkiye'nin doÄŸusunda bir yÄ±ldÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Åžehitler diyarÄ± ve turizm cenneti ilÃ§eye, TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinden vatandaÅŸlarÄ±n, Ã¶zellikle yaz dÃ¶neminde ziyarete geldiÄŸini ifade eden Toksoy, "ÅžÃ¼hedanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± bu topraklarÄ± temiz tutmak hepimizin gÃ¶revidir. Bizler vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, ziyaretÃ§ilerimize temiz bir Ã§evre sunmak iÃ§in bÃ¶yle bir temizlik kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k." dedi.

Toksoy, SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta yeni Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"BurasÄ± ÅŸehitlikler ile dolu ve yeni yapÄ±lan birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸma var. Åžehitliklerimizin Ã§evre dÃ¼zenlemelerinin tamamlanmasÄ±yla buralar ziyaretÃ§ilerin akÄ±nÄ±na uÄŸrayacak. Bu manada ÅŸÃ¼hedanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± bu topraklarÄ±, bu Ã§evreyi temiz tutmamÄ±z lazÄ±m. Bu kampanyayÄ± daha da yayarak kaymakamlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n destekleriyle Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve diÄŸer kurumlarla birlikte devam ettirmek istiyoruz. Ä°lÃ§emizi ÅŸÃ¼hedaya yakÄ±ÅŸÄ±r pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l bir turizm kenti haline getirmek iÃ§in Ã§aba sarf ediyoruz. BÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kampanyaya davet ediyoruz."

AcÄ±su mevkisinde tamamlanacak temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 10 sÃ¼rmesi planlanÄ±yor.