13:43, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Denizden kum Ã§Ä±karanlar suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, Ä°stanbul'un Beykoz ilÃ§esindeki yasak sahadan 5 kum kosteri ile kum alan ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hava unsurlarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼n ve Ã¶nceki gÃ¼n, denizlerin Ã¶nemli su altÄ± kaynaklarÄ±ndan biri olan, ekonomik deÄŸeri yÃ¼ksek kumu yasak yollardan Ã§Ä±karmak isteyen kiÅŸiler tespit edildi. Bunun Ã¼zerine, kum kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve gerekli yasal iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla bir Sahil GÃ¼venlik botu gÃ¶revlendirildi.

DÃ¼zenlenen operasyonda 5 kum kosteri ile suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanan ÅŸÃ¼phelilere, 213 sayÄ±lÄ± Maden Kanunuâ€™nun 12â€™nci maddesine aykÄ±rÄ± olarak "Yasak sahadan kum alÄ±mÄ±" faaliyeti gerÃ§ekleÅŸtirdikleri iÃ§in yasal iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken kosterler Sahil GÃ¼venlik tarafÄ±ndan BÃ¼yÃ¼kdere Koyuâ€™na demirlendi.

Yetkililer, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde kullanÄ±lan kumun yasal olmayan yollardan denizden Ã§Ä±kartÄ±larak kontrolsÃ¼z olarak kullanÄ±ma sunulmasÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin ekonomik deÄŸerlerinin kontrolsÃ¼z biÃ§imde tÃ¼ketilmesine ve ekolojik dengenin bozulmasÄ±na neden olduÄŸunu belirterek, operasyonlarÄ±n sÃ¼receceÄŸini ifade etti.