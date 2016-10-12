14:04, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Malezya'daki FETÃ– elebaÅŸlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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