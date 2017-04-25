TSK'dan ABD'ye 'Sincar' cevabÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan Ã¼lkenin ve milletin birlik, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k ve gÃ¼venliÄŸine kasteden terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ±n yok edilmesi iÃ§in,Â PKK/PYDÂ terÃ¶r eylemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesinde ve desteklenmesinde kullanÄ±lan Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ Sincar DaÄŸÄ±Â ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusundakiÂ KaraÃ§ok DaÄŸÄ±Â bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
TSK'nÄ±n resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde:
"TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Ã¼lkemizin ve milletimizin birlik, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k ve gÃ¼venliÄŸine kast eden terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ±n yok edilmesi maksadÄ±yla; PKK/PYD terÃ¶r eylemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesinde ve desteklenmesinde kullanÄ±lan Irak kuzeyi/Sincar DaÄŸÄ± ve Suriye kuzeydoÄŸusu/KaraÃ§ok DaÄŸÄ± bÃ¶lgelerine, uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda 25 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ bir hava harekÃ¢tÄ± icra edilmiÅŸtir.
SÃ¶z konusu hava harekÃ¢tÄ± icra edilmeden Ã¶nce ilgili Ã¼lkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha Ã¶nceden mutabÄ±k kalÄ±nan kurallar Ã§erÃ§evesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, harekÃ¢t bÃ¶lgesinde bulunmasÄ± muhtemel sivil halk ile diÄŸer Ã¼lkelere mensup personelin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbir alÄ±nmÄ±ÅŸ ve bu konuda azami hassasiyet gÃ¶sterilmiÅŸtir.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin tÃ¼m unsurlarÄ± tarafÄ±ndan, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± gerek Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde gerek sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde terÃ¶rle mÃ¼cadele harekÃ¢tÄ± bÃ¼yÃ¼k bir azim ve kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir. Operasyonlara, en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edilecektir."
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dorrian, TÃ¼rkiyeâ€™nin kendilerini Sincar ve KaraÃ§ok daÄŸÄ±na yapÄ±lan hava harekatÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bilgilendirdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Dorrian, "SaldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ±na bir saatten az zaman kala bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Bu yeterli bir zaman deÄŸil. Bir DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon ortaÄŸÄ± ve bir mÃ¼ttefikten bekleneceÄŸi Ã¼zere bu bir koordinasyon deÄŸil bir bilgilendirme idi sadece." demiÅŸti.
TSK, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamaylaÂ ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun iddialarÄ±na da cevap vermiÅŸ oldu.
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Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Polis Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na (PMYO) 2 bin 500 polis memuru adayÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
YSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suÃ§ duyurusunda bulunulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TÃ¼rkiye'de internet sitesi Ã¼zerinde yayÄ±n yapan El Cezire TÃ¼rk, yayÄ±n hayatÄ±na son verdiÄŸini duyurdu
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BingÃ¶l, "MYK'da alÄ±nan kararla bugÃ¼n itibarÄ±yla olaÄŸan kongre sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu sÃ¼recin tamamlanmasÄ±nÄ±n hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. OlaÄŸan Kurultay'Ä±n tarihini belirleyecek" dedi
FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 86 ÅŸÃ¼pheliye iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len, TUSKON BaÅŸkanÄ± Meral ve TUSKON Genel Sekreteri GÃ¼nay'a Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
FotoÄŸraf Ã§ekmek iÃ§in gittiÄŸi Afrika Ã¼lkelerinde gÃ¶rdÃ¼klerini unutamayan fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Yavuz Atalay, kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele eden Somali'ye tekrar geri dÃ¶nerek bir su kuyusu aÃ§tÄ±rdÄ±
Anadolu YÄ±ldÄ±zÄ±-2017 MÃ¼ÅŸterek Arama Kurtarma TatbikatÄ±'nÄ±n Ege Denizi'nin uluslararasÄ± sularÄ± ve hava sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen deniz safhasÄ± sona erdi
Taksim'e yapÄ±lmasÄ± planlanan ve ÅŸubatta temeli atÄ±lan caminin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n etrafÄ±na beton kazÄ±k Ã§atma iÅŸleminde sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸayan Sur ilÃ§esindeki esnafa, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ±yla verilen faizsiz kredi can suyu oldu.
TSK, 25 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ Sincar ve KaraÃ§ok'ta dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, "ilgili Ã¼lkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha Ã¶nceden mutabÄ±k kalÄ±nan kurallar Ã§erÃ§evesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunarak ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun iddialarÄ±na da cevap verdi
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, Ä°stanbul'un Beykoz ilÃ§esindeki yasak sahadan 5 kosterle kum alan kaÃ§akÃ§Ä±lar suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±
SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Toksoy, "ÅžÃ¼hedanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± bu topraklarÄ± temiz tutmak hepimizin gÃ¶revidir. Bizler vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, ziyaretÃ§ilerimize temiz bir Ã§evre sunmak iÃ§in bÃ¶yle bir temizlik kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k" dedi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, eski Bursa Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay TÃ¼rk hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan,"Wikipedia tarafÄ±ndan bazÄ± sayfalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± maalesef gerÃ§ekleÅŸtirilmedi. TÃ¼rkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Benim Ã§aÄŸrÄ±m Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na sebep olan problemleri halletmesi... " dedi
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±