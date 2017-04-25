14:10, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

TSK'dan ABD'ye 'Sincar' cevabÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan Ã¼lkenin ve milletin birlik, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k ve gÃ¼venliÄŸine kasteden terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ±n yok edilmesi iÃ§in,Â PKK/PYDÂ terÃ¶r eylemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesinde ve desteklenmesinde kullanÄ±lan Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ Sincar DaÄŸÄ±Â ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusundakiÂ KaraÃ§ok DaÄŸÄ±Â bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

TSK'nÄ±n resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde:

"TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Ã¼lkemizin ve milletimizin birlik, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k ve gÃ¼venliÄŸine kast eden terÃ¶r yuvalarÄ±nÄ±n yok edilmesi maksadÄ±yla; PKK/PYD terÃ¶r eylemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesinde ve desteklenmesinde kullanÄ±lan Irak kuzeyi/Sincar DaÄŸÄ± ve Suriye kuzeydoÄŸusu/KaraÃ§ok DaÄŸÄ± bÃ¶lgelerine, uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda 25 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ bir hava harekÃ¢tÄ± icra edilmiÅŸtir.

SÃ¶z konusu hava harekÃ¢tÄ± icra edilmeden Ã¶nce ilgili Ã¼lkelerin sivil ve asker temsilcileriyle daha Ã¶nceden mutabÄ±k kalÄ±nan kurallar Ã§erÃ§evesinde irtibat kurularak gerekli bilgilendirmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, harekÃ¢t bÃ¶lgesinde bulunmasÄ± muhtemel sivil halk ile diÄŸer Ã¼lkelere mensup personelin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbir alÄ±nmÄ±ÅŸ ve bu konuda azami hassasiyet gÃ¶sterilmiÅŸtir.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin tÃ¼m unsurlarÄ± tarafÄ±ndan, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± gerek Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde gerek sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde terÃ¶rle mÃ¼cadele harekÃ¢tÄ± bÃ¼yÃ¼k bir azim ve kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir. Operasyonlara, en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edilecektir."

ABD Ã–NCÃœLÃœÄžÃœNDEKÄ° DEAÅž KARÅžITI KOALÄ°SYON 'KOORDÄ°NASYON DEÄžÄ°L BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME' Ä°DDÄ°ASINDA BULUNMUÅžTUÂ

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dorrian, TÃ¼rkiyeâ€™nin kendilerini Sincar ve KaraÃ§ok daÄŸÄ±na yapÄ±lan hava harekatÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bilgilendirdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Dorrian, "SaldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ±na bir saatten az zaman kala bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Bu yeterli bir zaman deÄŸil. Bir DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon ortaÄŸÄ± ve bir mÃ¼ttefikten bekleneceÄŸi Ã¼zere bu bir koordinasyon deÄŸil bir bilgilendirme idi sadece." demiÅŸti. TSK, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamaylaÂ ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun iddialarÄ±na da cevap vermiÅŸ oldu. Â

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