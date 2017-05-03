SoÃ§i'deki ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden ilk aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir PutinÂ baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Devlet BaÅŸlanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya geldi.
TÃ¼rk heyetinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°brahim KalÄ±n ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan hazÄ±r bulunurken, Rus heyetinde de Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± Yuriy UÅŸakov yer aldÄ±.Â
BaÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi iki lider selamlama konuÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÃ¶zlerine "Ã–zellikle deÄŸerli dostumuzun bu davetine Karadeniz'in bir yanÄ±ndan bir yanÄ±na gelmek suretiyle bu buluÅŸmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum." diyerek baÅŸladÄ±.
Rusya Federasyonu ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gerek ikili iliÅŸkileri gerekse bÃ¶lgesel sorunlarÄ± etraflÄ±ca ele alma imkanÄ± bulacaklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Ãœzerimizde Ã¶nemli sorumluluklarÄ±n olduÄŸu bir dÃ¶nemi yaÅŸÄ±yoruz. Ä°nanÄ±yorum ki Rusya ve TÃ¼rkiye'nin burada atacaÄŸÄ± adÄ±m, bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecektir." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin de TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinin Ã¶zel bir karaktere sahip olduÄŸunu belirterek, "Davetimizi kÄ±rmayÄ±p SoÃ§iâ€™ye geldiÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz. Ä°liÅŸkilerimiz tam olarak anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde geliÅŸmeye devam ediyor. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±nda bir araya geldiÄŸimiz bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili konular ve Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere gÃ¼ncel konularÄ± deÄŸerlendirme imkanÄ± yakalamaktan memnunum" diye konuÅŸtu.
Putin, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± sizinle gÃ¶rÃ¼ÅŸme trafiÄŸimiz, TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinin tam normalleÅŸme sÃ¼resini tamamladÄ±ktan sonra Ã§ok Ã¶zel bir karaktere sahip olduÄŸunu bir kez daha vurgulamaktadÄ±r. Rusyaâ€™ya hoÅŸgeldiniz." ifadelerini kullandÄ±.Â
TÃ¼rkiyeâ€™deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±ndan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± tebrik eden Putin, "TÃ¼rkiyeâ€™deki iÃ§ siyasi durumun daha ileri gitmesi, TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinin geliÅŸmesini olumlu etkileyecektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sizinle beraber alacaÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ stratejik Ã¶neme sahip olduÄŸundan parlamentolarÄ±mÄ±zÄ±n onayÄ±nÄ± gerektiriyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±
ABD'nin uzun menzilli balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeleri, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ± kurallarÄ± olan AmiÅŸler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya baÅŸladÄ±lar.
Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak
ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor
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Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili Hopkins, Hamas'Ä±n yeni siyaset belgesinin memnuniyetle karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini, Ä°srailâ€™in de buna olumlu yanÄ±t vereceÄŸini umduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Fitzpatrick, "Maduro'nun dÃ¼nkÃ¼ hamlesi bize bireylere yÃ¶nelik ek yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in yeni sebepler vermiÅŸtir" dedi
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Ã‡in, kendi internet ansiklopedisini oluÅŸturmak iÃ§in 20 bin kiÅŸiyi iÅŸe alÄ±yor.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en konvoya dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 25 kiÅŸi yaralandÄ±.
Somali TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanÄ± Iyd, Ã¼lkesinde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k potansiyel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk balÄ±kÃ§Ä±larÄ±nÄ± Somali'de avlanmaya davet ediyoruz" dedi