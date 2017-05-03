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SoÃ§i'deki ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden ilk aÃ§Ä±klama
SoÃ§i'deki ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden ilk aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir PutinÂ baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Devlet BaÅŸlanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya geldi.

TÃ¼rk heyetinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°brahim KalÄ±n ve MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan hazÄ±r bulunurken, Rus heyetinde de Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± Yuriy UÅŸakov yer aldÄ±.Â 

BaÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi iki lider selamlama konuÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÃ¶zlerine "Ã–zellikle deÄŸerli dostumuzun bu davetine Karadeniz'in bir yanÄ±ndan bir yanÄ±na gelmek suretiyle bu buluÅŸmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum." diyerek baÅŸladÄ±.

Rusya Federasyonu ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gerek ikili iliÅŸkileri gerekse bÃ¶lgesel sorunlarÄ± etraflÄ±ca ele alma imkanÄ± bulacaklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Ãœzerimizde Ã¶nemli sorumluluklarÄ±n olduÄŸu bir dÃ¶nemi yaÅŸÄ±yoruz. Ä°nanÄ±yorum ki Rusya ve TÃ¼rkiye'nin burada atacaÄŸÄ± adÄ±m, bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecektir." dedi.

PUTÄ°N: "TÃœRK-RUS Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° Ã–ZEL BÄ°R KARAKTERE SAHÄ°P"

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin de TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinin Ã¶zel bir karaktere sahip olduÄŸunu belirterek, "Davetimizi kÄ±rmayÄ±p SoÃ§iâ€™ye geldiÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz. Ä°liÅŸkilerimiz tam olarak anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde geliÅŸmeye devam ediyor. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±nda bir araya geldiÄŸimiz bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili konular ve Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere gÃ¼ncel konularÄ± deÄŸerlendirme imkanÄ± yakalamaktan memnunum" diye konuÅŸtu.

Putin, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± sizinle gÃ¶rÃ¼ÅŸme trafiÄŸimiz, TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinin tam normalleÅŸme sÃ¼resini tamamladÄ±ktan sonra Ã§ok Ã¶zel bir karaktere sahip olduÄŸunu bir kez daha vurgulamaktadÄ±r. Rusyaâ€™ya hoÅŸgeldiniz." ifadelerini kullandÄ±.Â 

TÃ¼rkiyeâ€™deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±ndan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± tebrik eden Putin, "TÃ¼rkiyeâ€™deki iÃ§ siyasi durumun daha ileri gitmesi, TÃ¼rk-Rus iliÅŸkilerinin geliÅŸmesini olumlu etkileyecektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sizinle beraber alacaÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ stratejik Ã¶neme sahip olduÄŸundan parlamentolarÄ±mÄ±zÄ±n onayÄ±nÄ± gerektiriyor." dedi.



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SoÃ§i'deki ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden ilk aÃ§Ä±klama
SoÃ§i'deki ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden ilk aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
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