14:32, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Faizsiz kredi Sur esnafÄ±nÄ± rahatlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rsaldaki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸehir merkezlerine taÅŸÄ±yan PKK mensuplarÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu yÃ¼zlerce esnafÄ±n kepenk kapattÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã§areyi baÅŸka ilÃ§elerde iÅŸ yeri aÃ§makta bulduÄŸu kimisinin de iÅŸ yerinden alabildiÄŸi Ã¼rÃ¼nleri tezgahlarda satarak iÅŸportacÄ± olduÄŸu DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde terÃ¶rÃ¼n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralar devletin desteÄŸiyle sarÄ±lÄ±yor.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarla huzurun saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸamÄ±n normal akÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Sur'da Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca "Sokak saÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rma Projesi" kapsamÄ±nda iÅŸ yerleri ilÃ§enin tarihi dokusuna uygun yenilenen, SGK ve vergi borÃ§larÄ± ertelenen, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce 1 yÄ±l kira bedeli alÄ±nmayan esnaf, BaÅŸbakan'Ä±n talimatÄ±yla saÄŸlanan faizsiz krediyle bayram havasÄ± yaÅŸÄ±yor.

Halk BankasÄ±nca verilen, faizi TÃ¼rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez BirliÄŸi (TESKOMB) tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan 50 bin lira faizsiz kredi desteÄŸinden faydalanmak iÃ§in terÃ¶r maÄŸduru 663 esnaf baÅŸvuruda bulundu. Ä°ÅŸlemleri tamamlanan 387 esnafa kredi verilirken, 276 esnafÄ±n dosya incelemesi sÃ¼rÃ¼yor. Bu imkandan faydalanan esnaf kredinin geri Ã¶demesini 2 yÄ±l iÃ§erisinde yapacak.

"BAÅžVURUYU YAPAN TÃœM ESNAF KREDÄ°YÄ° KULLANACAK"

TESKOMB Genel BaÅŸkanÄ± Abdulkadir AkgÃ¼l, "BÃ¶ylesi faiz desteÄŸini ilk kez Sur ilÃ§esinde terÃ¶rden zarar gÃ¶ren esnaf ve sanatkarÄ±mÄ±z iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdik. Sur ilÃ§esinde terÃ¶rden zarar gÃ¶ren ne kadar esnaf ve sanatkar varsa tamamÄ±nÄ±n bu krediye baÅŸvurma hakkÄ± ve imkanÄ± var. Åžu ana kadar ilÃ§ede terÃ¶r maÄŸduru 663 esnaf kredi baÅŸvurusunda bulundu. Bunlardan 387 kiÅŸi krediye ulaÅŸtÄ±, 276 kiÅŸinin ise dosya incelemesi sÃ¼rÃ¼yor. BaÅŸvuru yapan tÃ¼m esnafÄ±mÄ±z bu krediyi kullanacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Sur esnafÄ±ndan Sait Ã–zkal, "Bu Ã§ukurlar kazÄ±ldÄ±ktan sonra periÅŸan olduk, mahvolduk. Kredi kartÄ± borÃ§larÄ±nÄ±, Ã§eklerimizi Ã¶deyemez duruma geldik. 40 yÄ±ldÄ±r bÃ¶yle bir ÅŸey baÅŸÄ±mÄ±za gelmemiÅŸti. Bu kredi can simidimiz oldu, ona sarÄ±larak kurtulduk, kendimize geldik. Bize sahip Ã§Ä±kan yine devletimiz oldu." dedi.

Alaaddin Ã‡avuÅŸ, ilÃ§ede esnafÄ±n yarasÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ± iÃ§in devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalardan duyduklarÄ± memnuniyeti belirterek, Sur'da huzurun ve gÃ¼venin tesis edilmesiyle bir canlanmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tevfik IÅŸÄ±k, "BugÃ¼nleri unutmamamÄ±z lazÄ±m. Unutsak nankÃ¶r oluruz. Kredi ile zor durumdan kurtulduk. Kredi bize canlÄ±lÄ±k verdi, nefesimizi aÃ§tÄ±, kendimize geldik. Bu krediyi almasaydÄ±m ÅŸu an burada kalamazdÄ±m. Allah'a Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ayaktayÄ±m. Bir deÄŸil, bin defa bu krediyi saÄŸlayan kiÅŸiden Allah razÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.