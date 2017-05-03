Faizsiz kredi Sur esnafÄ±nÄ± rahatlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rsaldaki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸehir merkezlerine taÅŸÄ±yan PKK mensuplarÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu yÃ¼zlerce esnafÄ±n kepenk kapattÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã§areyi baÅŸka ilÃ§elerde iÅŸ yeri aÃ§makta bulduÄŸu kimisinin de iÅŸ yerinden alabildiÄŸi Ã¼rÃ¼nleri tezgahlarda satarak iÅŸportacÄ± olduÄŸu DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde terÃ¶rÃ¼n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralar devletin desteÄŸiyle sarÄ±lÄ±yor.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarla huzurun saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸamÄ±n normal akÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Sur'da Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca "Sokak saÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rma Projesi" kapsamÄ±nda iÅŸ yerleri ilÃ§enin tarihi dokusuna uygun yenilenen, SGK ve vergi borÃ§larÄ± ertelenen, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce 1 yÄ±l kira bedeli alÄ±nmayan esnaf, BaÅŸbakan'Ä±n talimatÄ±yla saÄŸlanan faizsiz krediyle bayram havasÄ± yaÅŸÄ±yor.
Halk BankasÄ±nca verilen, faizi TÃ¼rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez BirliÄŸi (TESKOMB) tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan 50 bin lira faizsiz kredi desteÄŸinden faydalanmak iÃ§in terÃ¶r maÄŸduru 663 esnaf baÅŸvuruda bulundu. Ä°ÅŸlemleri tamamlanan 387 esnafa kredi verilirken, 276 esnafÄ±n dosya incelemesi sÃ¼rÃ¼yor. Bu imkandan faydalanan esnaf kredinin geri Ã¶demesini 2 yÄ±l iÃ§erisinde yapacak.
"BAÅžVURUYU YAPAN TÃœM ESNAF KREDÄ°YÄ° KULLANACAK"
TESKOMB Genel BaÅŸkanÄ± Abdulkadir AkgÃ¼l, "BÃ¶ylesi faiz desteÄŸini ilk kez Sur ilÃ§esinde terÃ¶rden zarar gÃ¶ren esnaf ve sanatkarÄ±mÄ±z iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdik. Sur ilÃ§esinde terÃ¶rden zarar gÃ¶ren ne kadar esnaf ve sanatkar varsa tamamÄ±nÄ±n bu krediye baÅŸvurma hakkÄ± ve imkanÄ± var. Åžu ana kadar ilÃ§ede terÃ¶r maÄŸduru 663 esnaf kredi baÅŸvurusunda bulundu. Bunlardan 387 kiÅŸi krediye ulaÅŸtÄ±, 276 kiÅŸinin ise dosya incelemesi sÃ¼rÃ¼yor. BaÅŸvuru yapan tÃ¼m esnafÄ±mÄ±z bu krediyi kullanacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Sur esnafÄ±ndan Sait Ã–zkal, "Bu Ã§ukurlar kazÄ±ldÄ±ktan sonra periÅŸan olduk, mahvolduk. Kredi kartÄ± borÃ§larÄ±nÄ±, Ã§eklerimizi Ã¶deyemez duruma geldik. 40 yÄ±ldÄ±r bÃ¶yle bir ÅŸey baÅŸÄ±mÄ±za gelmemiÅŸti. Bu kredi can simidimiz oldu, ona sarÄ±larak kurtulduk, kendimize geldik. Bize sahip Ã§Ä±kan yine devletimiz oldu." dedi.
Alaaddin Ã‡avuÅŸ, ilÃ§ede esnafÄ±n yarasÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ± iÃ§in devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalardan duyduklarÄ± memnuniyeti belirterek, Sur'da huzurun ve gÃ¼venin tesis edilmesiyle bir canlanmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tevfik IÅŸÄ±k, "BugÃ¼nleri unutmamamÄ±z lazÄ±m. Unutsak nankÃ¶r oluruz. Kredi ile zor durumdan kurtulduk. Kredi bize canlÄ±lÄ±k verdi, nefesimizi aÃ§tÄ±, kendimize geldik. Bu krediyi almasaydÄ±m ÅŸu an burada kalamazdÄ±m. Allah'a Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ayaktayÄ±m. Bir deÄŸil, bin defa bu krediyi saÄŸlayan kiÅŸiden Allah razÄ± olsun." ifadelerini kullandÄ±.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸayan Sur ilÃ§esindeki esnafa, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ±yla verilen faizsiz kredi can suyu oldu.
TSK resmi internet sitesinden 25 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik icra edilen hava harekatÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±..
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, Ä°stanbul'un Beykoz ilÃ§esindeki yasak sahadan 5 kosterle kum alan kaÃ§akÃ§Ä±lar suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±
SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Toksoy, "ÅžÃ¼hedanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± bu topraklarÄ± temiz tutmak hepimizin gÃ¶revidir. Bizler vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, ziyaretÃ§ilerimize temiz bir Ã§evre sunmak iÃ§in bÃ¶yle bir temizlik kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k" dedi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, eski Bursa Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay TÃ¼rk hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan,"Wikipedia tarafÄ±ndan bazÄ± sayfalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± maalesef gerÃ§ekleÅŸtirilmedi. TÃ¼rkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Benim Ã§aÄŸrÄ±m Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na sebep olan problemleri halletmesi... " dedi
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kabine revizyonu gÃ¼ndemimizde yok" dedi
Zorunlu trafik sigortasÄ±ndaki tarife deÄŸiÅŸikliÄŸi ile kaza yapmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerdeki indirim oranÄ± yÃ¼zde 45 olacak. Son bir yÄ±lda en az 3 kaza yapanlarÄ±n prim artÄ±rÄ±m oranÄ± ise yÃ¼zde 150 olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinin ardÄ±ndan beÅŸinci kez bugÃ¼n SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya gelecek
Enflasyon Nisan'da aylÄ±k yÃ¼zde 1.31, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 11.87'ye yÃ¼kseldi
Sivil hava ulaÅŸÄ±mÄ±na aÃ§Ä±k heliportlarÄ±n yapÄ±m ve iÅŸletimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.
KalÄ±n, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in davetine icabetle yarÄ±n Rusyaâ€™ya gideceÄŸini belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilen dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi