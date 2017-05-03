14:38, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

YSK Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±





YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK) son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirecek. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re YSK, 16 Nisan halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±nda Ã§Ä±kan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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