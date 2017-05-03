YSK Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK) son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirecek.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re YSK, 16 Nisan halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±nda Ã§Ä±kan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±.
ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, son gÃ¼nlerde basÄ±na yansÄ±yan Kurula yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere Ã¶zel gÃ¼ndemle toplandÄ±
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸayan Sur ilÃ§esindeki esnafa, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ±yla verilen faizsiz kredi can suyu oldu.
TSK resmi internet sitesinden 25 Nisan 2017 gÃ¼nÃ¼ PKK ve PYD'ye yÃ¶nelik icra edilen hava harekatÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±..
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, Ä°stanbul'un Beykoz ilÃ§esindeki yasak sahadan 5 kosterle kum alan kaÃ§akÃ§Ä±lar suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±
SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Toksoy, "ÅžÃ¼hedanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± bu topraklarÄ± temiz tutmak hepimizin gÃ¶revidir. Bizler vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, ziyaretÃ§ilerimize temiz bir Ã§evre sunmak iÃ§in bÃ¶yle bir temizlik kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k" dedi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, eski Bursa Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay TÃ¼rk hakkÄ±ndaki iddianame tamamlandÄ±
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan,"Wikipedia tarafÄ±ndan bazÄ± sayfalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± maalesef gerÃ§ekleÅŸtirilmedi. TÃ¼rkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Benim Ã§aÄŸrÄ±m Wikipedia'nÄ±n kapanmasÄ±na sebep olan problemleri halletmesi... " dedi
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 80'i tutuklu, 12'si firari 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kabine revizyonu gÃ¼ndemimizde yok" dedi
Zorunlu trafik sigortasÄ±ndaki tarife deÄŸiÅŸikliÄŸi ile kaza yapmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerdeki indirim oranÄ± yÃ¼zde 45 olacak. Son bir yÄ±lda en az 3 kaza yapanlarÄ±n prim artÄ±rÄ±m oranÄ± ise yÃ¼zde 150 olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, iki Ã¼lke arasÄ±nda 2015'in KasÄ±m ayÄ±nda yaÅŸanan uÃ§ak krizinin ardÄ±ndan beÅŸinci kez bugÃ¼n SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±'nda bir araya gelecek
Enflasyon Nisan'da aylÄ±k yÃ¼zde 1.31, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 11.87'ye yÃ¼kseldi
Sivil hava ulaÅŸÄ±mÄ±na aÃ§Ä±k heliportlarÄ±n yapÄ±m ve iÅŸletimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.
KalÄ±n, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in davetine icabetle yarÄ±n Rusyaâ€™ya gideceÄŸini belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi
PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Tel Abyad ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilen dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi