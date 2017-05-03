15:03, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Yunan mahkemesinden 3 darbeci asker iÃ§in karar!





Yunan Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin Ã¼Ã§ darbeci asker iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yeni iade talebini reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ sonrasÄ±Â Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerden Ã¼Ã§Ã¼ne iliÅŸkin daha TÃ¼rkiye'nin yeni iade talebi reddedildi. Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an darbeci 8 askerden Ahmet GÃ¼zel, Gencay BÃ¶yÃ¼k ve Bilal KurugÃ¼l, TÃ¼rkiye'nin yeni iade talebi Ã¼zerine baÅŸkent Atina'dakiÂ temyiz mahkemesinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SuÃ§lamalarÄ± reddeden askerlerin savunmalarÄ±ndan sonra sÃ¶z alan savcÄ± Evgenia Kivelou, TÃ¼rkiye'nin yeni iade talebindeki suÃ§lamalarÄ±n Ã¶ncekilerden farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, askerlerin iade edilmemelerini istedi. "SERBEST BIRAKILMALARINDA MAHSUR YOK" Darbeci 3 askerin TÃ¼rkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gÃ¶zaltÄ±nda tutulan darbecilerin idari kurumlar tarafÄ±ndan da uygun gÃ¶rÃ¼lÃ¼rse serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda mahsur gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini bildirdi. Darbeciler, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri helikopterle Yunanistan'a kaÃ§mÄ±ÅŸ ve sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmuÅŸtu. Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayÄ±nda bu askerlere yÃ¶nelik TÃ¼rkiye'nin iade talebini reddetmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine TÃ¼rkiye, iki yeni suÃ§lamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmiÅŸti. Mahkeme geÃ§en haftadaki duruÅŸmada darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±, Feridun Ã‡oban ve Abdullah Yetik'in iadesi iÃ§in ret kararÄ± vermiÅŸti. Askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±, Yunanistan Ä°ltica Ofisi tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamlarÄ±, daha Ã¶nce, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanana kadar darbecilerin gÃ¶zaltÄ±nda tutulmalarÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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