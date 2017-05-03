Yunan mahkemesinden 3 darbeci asker iÃ§in karar!

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ sonrasÄ±Â Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerden Ã¼Ã§Ã¼ne iliÅŸkin daha TÃ¼rkiye'nin yeni iade talebi reddedildi.
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an darbeci 8 askerden Ahmet GÃ¼zel, Gencay BÃ¶yÃ¼k ve Bilal KurugÃ¼l, TÃ¼rkiye'nin yeni iade talebi Ã¼zerine baÅŸkent Atina'dakiÂ temyiz mahkemesinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
SuÃ§lamalarÄ± reddeden askerlerin savunmalarÄ±ndan sonra sÃ¶z alan savcÄ± Evgenia Kivelou, TÃ¼rkiye'nin yeni iade talebindeki suÃ§lamalarÄ±n Ã¶ncekilerden farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, askerlerin iade edilmemelerini istedi.
Darbeci 3 askerin TÃ¼rkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gÃ¶zaltÄ±nda tutulan darbecilerin idari kurumlar tarafÄ±ndan da uygun gÃ¶rÃ¼lÃ¼rse serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda mahsur gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini bildirdi.
Darbeciler, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri helikopterle Yunanistan'a kaÃ§mÄ±ÅŸ ve sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmuÅŸtu. Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayÄ±nda bu askerlere yÃ¶nelik TÃ¼rkiye'nin iade talebini reddetmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine TÃ¼rkiye, iki yeni suÃ§lamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmiÅŸti.
Mahkeme geÃ§en haftadaki duruÅŸmada darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±, Feridun Ã‡oban ve Abdullah Yetik'in iadesi iÃ§in ret kararÄ± vermiÅŸti.
Askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±, Yunanistan Ä°ltica Ofisi tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmeye devam ediyor. Yunan makamlarÄ±, daha Ã¶nce, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanana kadar darbecilerin gÃ¶zaltÄ±nda tutulmalarÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Japon inÅŸaat ÅŸirketi ve metal Ã¼retim fabrikasÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da aÃ§Ä±ldÄ±
Moskova Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n Kiril harflerini bÄ±rakma kararÄ±nÄ± hoÅŸ karÅŸÄ±lamadÄ±
Rabobank'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bankanÄ±n Ã¶zellikle Ä±ssÄ±z sokak aralarÄ±nda ve Ã§evresinde apartmanlarÄ±n bulunduÄŸu ATM noktalarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ± bildirildi
Le Pen'in kampanya ekibi, iki medya kuruluÅŸuna "casusluk" yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle akreditasyon vermedi
Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± Adnan ed-Duleymi Erbil'de hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GÃ¼listan eyaletindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama sonucu 40'tan fazla iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±
Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Haseke'nin Åžeddadi ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile aÅŸiretler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yunan Temyiz Mahkemesi, TÃ¼rkiye'nin Ã¼Ã§ darbeci asker iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yeni iade talebini reddetti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile SoÃ§i'deki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± RezidansÄ±â€™nda bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Rusya ve TÃ¼rkiye'nin adÄ±mÄ± bÃ¶lgenin kaderini deÄŸiÅŸtirecek" dedi
Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼lkede FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Turgay Karaman ile Ä°hsan Aslan'Ä±n ulusal gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Astana'da gerÃ§ekleÅŸen Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde silahlÄ± muhalifler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lÄ±mÄ± askÄ±ya aldÄ±
ABD'nin uzun menzilli balistik fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yeleri, HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n katÄ± kurallarÄ± olan AmiÅŸler mezhebinin ismini kullanarak ticaret yapmaya baÅŸladÄ±lar.
Ä°ngiliz askerleri GÃ¼ney Sudan Juba'da.. Kraliyet MÃ¼hendisleri Nil Nehri'nde bir iskele ve helikopter pisti yapacak.
Kuzey Kore'ye girmeyi baÅŸaran ilk BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli haklarÄ± konusunda temaslarda bulunacak
ABD'deki OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir sonucun Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã§ok zayÄ±f ihtimal olduÄŸunu Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor