Taksim'deki cami inÅŸaatÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Taksim'e yapÄ±lmasÄ± planlanan ve 17 Åžubat'ta temeli atÄ±lan caminin inÅŸaatÄ± devam ediyor.
Caminin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanÄ±n etrafÄ±na beton kazÄ±k Ã§atma iÅŸlemi bitme aÅŸamasÄ±na geldi.
Taksim MeydanÄ±'nÄ±n sembollerinden biri olan tarihi Maksem'in zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in azami dikkatle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, yakÄ±n zamanda hafriyat iÅŸlemlerine baÅŸlanacak.
YaklaÅŸÄ±k 2 bin 482 metrekarelik alanda yapÄ±lacak ve altÄ±nda kÃ¼ltÃ¼r sanat merkezi ile kapalÄ± otoparklarÄ±n inÅŸa edileceÄŸi cami projesini Ã¼stlenen Sur YapÄ± personeli, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ara vermeden sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Caminin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanda, toplam 336 beton kazÄ±ktan 262'si Ã§atÄ±ldÄ±. Maksem tarafÄ±ndaki beton kazÄ±klarÄ±n uzunluÄŸu 20 metreyi bulurken, Fransa'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu ile Ä°ETT'ye ait nostaljik tramvay garajÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tarafta ise uzunluÄŸu 17 metreyi aÅŸan beton kazÄ±klar Ã§atÄ±ldÄ±.
"MAKSEM KORUMA ALTINA ALINDI"
BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan, caminin inÅŸaat alanÄ±nÄ± gezerek, yetkililerden bilgi aldÄ±.
Demircan, incelemelerinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Taksim'e cami projesinin hÄ±zla devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Caminin yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen hayÄ±rsever iÅŸ adamÄ±nÄ±n ekibinin iyi bir iÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Demircan, "Beton kazÄ±klarÄ±n Ã§atÄ±lmasÄ± iÅŸi bÃ¼yÃ¼k oranda bitti. Toplam 336 kazÄ±k Ã§atÄ±lacaktÄ±. Bunun 262'sini Ã§atmÄ±ÅŸlar. Ã‡atÄ±lmasÄ± gereken 74 kazÄ±k var. BunlarÄ± da yakÄ±nda bitecek." dedi.
Beton kazÄ±klarla tarihi Maksem'in koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Demircan, "Sadece Maksem'i deÄŸil, FransÄ±z konsolosluÄŸu tarafÄ±ndaki Ä°ETT'ye ait tramvay garajÄ±nÄ± da koruma altÄ±na aldÄ±lar. TarlabaÅŸÄ± tarafÄ±nda Ã§atÄ±lmasÄ± gereken 14 kazÄ±ÄŸÄ±n Ã§atÄ±lma iÅŸlemi de devam ediyor. Ortada birtakÄ±m kazÄ±k Ã§atÄ±lma faaliyeti olacak. Ondan sonra hafriyat alÄ±nmaya baÅŸlanacak. Bu hafriyatÄ± almadan Ã¶nce de gerekenler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§evrede herhangi bir risk oluÅŸmamÄ±ÅŸ olacak." diye konuÅŸtu.
Caminin altÄ±nda otopark olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Demircan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ã‡ok katlÄ± bir otopark ve bir katÄ± da kÃ¼ltÃ¼r sanat merkezi olacak. BunlarÄ±n Ã¼stÃ¼nde ise cami olacak. DolayÄ±sÄ±yla inÅŸaatÄ±n en zor kÄ±smÄ± olan kazÄ±k Ã§atÄ±lma iÅŸinin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tamamlanmÄ±ÅŸ durumda. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te bir yandan hafriyat, diÄŸer taraftan da tabyalarÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlanacak. EÄŸer Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki bir ay iÃ§erisinde bir mani Ã§Ä±kmazsa ilk tabyanÄ±n betonu atÄ±labilir."
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