15:15, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Anadolu YÄ±ldÄ±zÄ±-2017 TatbikatÄ±nÄ±n deniz safhasÄ± sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sahil GÃ¼venlik KomutanÄ± TuÄŸamiral BÃ¼lent Olcayâ€™Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸlayanÂ Anadolu YÄ±ldÄ±zÄ±-2017 MÃ¼ÅŸterek Arama Kurtarma TatbikatÄ±'nÄ±nÂ Ege Denizi'nin uluslararasÄ± sularÄ± ve hava sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen safhasÄ±nda yanmakta ve batmakta olan ticari gemi ile denizdeki kazazedeler kurtarÄ±ldÄ±.

SakÄ±z ve Midilli adalarÄ± arasÄ±nda icra edilen bÃ¶lÃ¼mde,Â Ege Denizi'nin uluslararasÄ± sularÄ± ve hava sahasÄ±ndaÂ TÃ¼rk Arama Kurtarma BÃ¶lgesi'nde (AKB) yanmakta ve batmakta olan bir ticari gemi personeli, sahil gÃ¼venlik ekiplerinden yardÄ±m talep etti. Gemideki 11 kazazede,Â TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) arama kurtarma unsurlarÄ±nÄ±n mÃ¼ÅŸterek faaliyetleriyle aranÄ±p bulundu, kurtarÄ±larak uygun bir saÄŸlÄ±k tesisine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TatbikatÄ±n deniz safhasÄ± tÃ¶ren geÃ§iÅŸi ile sona erdi.

Bu arada tatbikatÄ±n kara safhasÄ± ise Ä°zmir'in Menemen ilÃ§esinde yapÄ±lacak.

TATBÄ°KAT SÃœRERKEN 30 KAÃ‡AK GÃ–Ã‡MEN KURTARILDI

Ã–te yandan tatbikatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlardaÂ Ã‡eÅŸme'de gÃ¶revde bulunan bir sahil gÃ¼venlik botu, PÄ±rlanta PlajÄ±'ndan Yunanistan'Ä±n SakÄ±z adasÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen lastik bottaki 3'Ã¼ bebekÂ 30 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meniÂ kurtardÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.