15:32, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ± iddianamesi hazÄ±r





FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 86 ÅŸÃ¼pheliye iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len, TUSKON BaÅŸkanÄ± Meral ve TUSKON Genel Sekreteri GÃ¼nay'a Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelikÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda 86 ÅŸÃ¼pheliye iliÅŸkin hazÄ±rlananÂ iddianamede, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, TUSKON BaÅŸkanÄ± RÄ±zanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet GÃ¼nay'a Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, Â diÄŸer ÅŸÃ¼phelilere ise Ã§eÅŸitli oranlarda hapis cezasÄ± talep edildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.