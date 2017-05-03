15:30, 03 Mayıs 2017 Çarşamba

Fotoğraf sanatçısı Somali'de su kuyusu açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fotoğraf çekmek için gittiği Afrika ülkelerinde gördüklerini unutamayan fotoğraf sanatçısı Yavuz Atalay, Somali'ye geri dönerek su kuyusu açtı.

Afrika'da gördüklerinin etkisinden uzun süre kurtulamayan Atalay, çektiği fotoğrafların sergilerinden elde ettiği gelirle, Somali’de su kuyusu açtırmak için Afrika’ya geri döndü. Hargeisa bölgesine 8 saat uzaklıkta, 4 köyün orta noktasına, yapımı tamamlanan kuyunun açılışı yerel halkta büyük sevinç meydana getirdi.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, insan hikayelerini fotoğraflamak için 7 ay Afrika’da kaldığını belirterek, susuz hayatın dehşetine tanık olduğu anlattı. Atalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk defa araba ya da beyaz insan gören çocukların saklanma oyunu ile gülümseyerek başlayan bir gezi, zaman geçtikçe kabusa döndü. Güney Afrika, Zambiya, Tunus, Somali, Cibuti ve Çad’da profesyonel anlamda fotoğraflar çektim. Oralarda beni en çok etkileyen şey susuzluk oldu. Zambiya’da kaldığım 2 haftalık süreçte 1 kere çok zor imkanlarla duş alabildim. Çad’da insanların çamurlu su içtiklerine tanık oldum,” dedi. Susuzluğa en dayanıklı canlı olan develerin bile oturdukları yerde telef olduklarına şahitlik ettim. Etraf, hayvan cesetleriyle dolu. Çocuklar açlıktan, susuzluktan ölüyorlar. Topraklarının altında su var ama hayatlarını devam ettirebilmek için bunu çıkartamıyorlar. Bunları gördüğümde su kuyusu açtırmaya karar vermiştim. Çok şükür nasip oldu."

Açtığı 5 fotoğraf sergisinden elde ettiği 20 bin TL ile bir kuyu açabildiğini belirten Yavuz Atalay, fotoğraf alarak katkıda bulunan herkese, kuyu başında Somalili çocuklarla birlikte teşekkür etti.