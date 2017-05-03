15:36, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

PYD ile Arap aÅŸireti arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma





Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Haseke'nin Åžeddadi ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile aÅŸiretler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK'nÄ±n kontrolÃ¼ndekiÂ Haseke iline baÄŸlÄ± Åžeddadi ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ileÂ aÅŸiretler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmaÂ Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ±n dÃ¼n Åžeddadili bir sivili Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan olaya tepki gÃ¶steren ilÃ§edeki aÅŸiret mensuplarÄ±, PYD/PKK Ã¼yeleriyle Ã§atÄ±ÅŸmaya girdi. Kaynaklar, yaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸunu ancak sayÄ±nÄ±n henÃ¼z belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. AÅŸiretlerin Åžeddadi iÃ§indeki bazÄ± PYD/PKK karargahlarÄ±nÄ± kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten kaynaklar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n de ilÃ§enin Ã§evresine yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. BÃ¶lgedeki bazÄ± kanaat Ã¶nderlerinin arabuluculuk Ã§abalarÄ±na raÄŸmen Åžeddadi'de gerginliÄŸin halen devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Yerel kaynaklar, Åžeddadi halkÄ±nÄ±n, DEAÅž mensubu olunduÄŸu suÃ§lamasÄ±yla keyfi tutuklamalarÄ±, zorunlu askerlik uygulamalarÄ± ve haraÃ§ almasÄ± nedeniyle PYD/PKK'ya karÅŸÄ± uzun sÃ¼redir Ã¶fkeli olduÄŸunu kaydetti. DEAÅž, 25 Åžubat 2016'da, ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nda ardÄ±ndan Haseke'nin gÃ¼neyindeki Åžeddadi'den Ã§ekilerek ilÃ§eyi PYD/PKK'ya bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. PYD/PKK'nÄ±n Suriye'nin kuzeyinde kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde, Arap ve TÃ¼rkmenler zorunlu gÃ¶Ã§, keyfi tutuklama ve iÅŸkence gibi uygulamalara maruz kalÄ±rken KÃ¼rtler de zorla askere alÄ±nÄ±yor.

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