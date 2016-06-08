15:47, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

CHP'de olaÄŸan kongre sÃ¼reci





CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BingÃ¶l, "MYK'da alÄ±nan kararla bugÃ¼n itibarÄ±yla olaÄŸan kongre sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu sÃ¼recin tamamlanmasÄ±nÄ±n hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. OlaÄŸan Kurultay'Ä±n tarihini belirleyecek" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BingÃ¶l, tÃ¼zÃ¼k gereÄŸiÂ CHP'de olaÄŸan kurultaylarÄ±n iki yÄ±lda bir yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "MYK'da alÄ±nan kararla bugÃ¼n itibarÄ±ylaÂ olaÄŸan kongre sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu sÃ¼recin tamamlanmasÄ±nÄ±n hemen akabinde Parti MeclisimizÂ 36. OlaÄŸan Kurultay'Ä±n tarihini belirleyecek."Â aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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