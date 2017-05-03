15:51, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran'da maden kazasÄ±: 40 iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda



Foto: ArÅŸiv

GÃ¼listan eyaletindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlama sonucu 40'tan fazla iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n kuzey eyaletlerindenÂ GÃ¼listan'a baÄŸlÄ± AzerÅŸehr kentindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 40'Ä± aÅŸkÄ±n iÅŸÃ§iÂ gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±. Ä°ran Ä°ÅŸÃ§i Haber AjansÄ±'na (ILNA) konuÅŸan Ä°ran KÄ±zÄ±layÄ± Arama Kurtarma Birimi BaÅŸkanÄ± Åžahin Fethi, AzerÅŸehr'deki "Zemestan Yurt" madeninde Ã¶ÄŸle saatlerinde bir patlama olduÄŸunu sÃ¶yledi. Patlama sonucu 40'tan fazla madencinin gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸini belirten Fethi, kurtarÄ±lan 6 iÅŸÃ§inin hastaneye sevk edildiÄŸini aktardÄ±. KÄ±zÄ±lay yetkilisi, kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±n seferber edildiÄŸini sÃ¶yledi. Ã–te yandan basÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan bir eyalet yetkilisi de patlamanÄ±n gaz sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle meydana geldiÄŸini ifade ederek, "Patlama, nÃ¶bet deÄŸiÅŸimi saatine denk geldiÄŸinden, gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan madencilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu tahmin ediyoruz." dedi.

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