15:56, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti





Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± Adnan ed-Duleymi Erbil'de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± Adnan ed-Duleymi (85) Ã§oklu organ yetmezliÄŸi sebebiyle Erbil'de hayatÄ±nÄ± kaybetti. Dr. Malik Duleymi, SÃ¼nni VakfÄ± Eski BaÅŸkanÄ± Duleymi'nin Ã§oklu organ yetmezliÄŸi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. Duleymi, cenazenin Enbar mÄ± yoksa Erbil'de mi defnedileceÄŸine henÃ¼z karar verilmediÄŸini belirtti. -Eski SÃ¼nni VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Duleymi, 1932 yÄ±lÄ±nda Enbar vilayetinde doÄŸdu. Duleymi, 1965 yÄ±lÄ±nda MÄ±sÄ±r'daki Kahire Ãœniversitesi Edebiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde lisans ve yÃ¼ksek lisansÄ±nÄ± tamamladÄ±. MÄ±sÄ±r'daki eÄŸitiminin ardÄ±ndan Irak'a geri dÃ¶nen Duleymi, yaklaÅŸÄ±k 50 yÄ±l boyunca BaÄŸdat Ãœniversitesi Edebiyat BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak gÃ¶rev yaptÄ±. Irak'taki Baas rejiminin 2003 yÄ±lÄ±nda yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan sonra siyasete giren Duleymi Irak UzlaÅŸma Cephesi'ni kurup liderliÄŸini yaptÄ±. Duleymi, 2004-2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda SÃ¼nni VakfÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Eski Irak BaÅŸbakanÄ± Nuri el-Maliki'nin terÃ¶re destek verdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamalarÄ±ndan dolayÄ± 2007 yÄ±lÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Duleymi, bir dÃ¶nem ÃœrdÃ¼n'de yaÅŸamÄ±ÅŸ ardÄ±ndan Erbil'e yerleÅŸmiÅŸti.

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