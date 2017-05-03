16:04, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Le Pen'den iki medya kuruluÅŸuna yasak





Le Pen'in kampanya ekibi, iki medya kuruluÅŸuna "casusluk" yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle akreditasyon vermedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'in kampanya ekibi, iki FransÄ±z medya kuruluÅŸuna "casusluk" yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle akreditasyon vermedi. Le Pen'in, cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± halinde baÅŸbakanÄ± olarak atayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± muhafazakar saÄŸcÄ± Nicolas Dupont-Aignan ile Ã¶nceki gÃ¼n Villepinte'de yaptÄ±ÄŸÄ± mitinge katÄ±lmak isteyen Mediapart ve Quotidien'in temsilcileri iÃ§eri alÄ±nmadÄ±. Toplam 36 medya kuruluÅŸu temsilcisinin takip ettiÄŸi mitinge bu iki kuruluÅŸun temsilcilerinin alÄ±nmamasÄ±na gerekÃ§e olarak "casusluk faaliyeti yapmalarÄ±" gÃ¶sterildi. Le Pen'in kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda basÄ±na yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalar zaman zaman olmuÅŸtu. Mediapart ve Quotidien medya organlarÄ± Le Pen'e karÅŸÄ± sert eleÅŸtirileriyle biliniyor. Kamuoyu yoklamalarÄ±nda Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nen YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron ile rakibi Le Pen arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda kazanan Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olacak.

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