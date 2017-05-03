16:09, 03 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

El Cezire TÃ¼rk yayÄ±nlarÄ±na son verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Televizyon yayÄ±nÄ± yapmak amacÄ±yla TÃ¼rkiye'de faaliyete baÅŸlayan ancak kÄ±sa bir sÃ¼re sonra sadece internet sitesi Ã¼zerinden yayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiren El Cezire TÃ¼rk, yayÄ±n hayatÄ±na son verdiÄŸini duyurdu.

Al Jazeera Media Network adÄ±na El Cezire TÃ¼rk internet sitesinde "Bizi desteklediÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz" baÅŸlÄ±klÄ± bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk Dijital'deki ekibin geÃ§en birkaÃ§ yÄ±l boyunca gerek TÃ¼rkiyeâ€™den gerekse dÃ¼nyadan son dakika haberlerini, Ã¶zel dosyalarÄ± ve Ã¶nemli geliÅŸmeleri halka ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Kaliteli, baÄŸÄ±msÄ±z ve itibarlÄ± gazeteciliÄŸe olan desteÄŸinizden Ã¶tÃ¼rÃ¼ sizlere teÅŸekkÃ¼r ederiz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Al Jazeera TÃ¼rk Digital'in faaliyetlerinin 3 MayÄ±s 2017 itibariyle sona erdirildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"KararÄ±mÄ±z, her ne kadar dÃ¼nya Ã§apÄ±nda medya endÃ¼strisinde meydana gelen geliÅŸmelerle uyumlu olsa da alÄ±nmasÄ± zor bir karar olmuÅŸtur. Al Jazeera Media Network olarak, Al Jazeera TÃ¼rk Digital'deki Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±, fedakarlÄ±klarÄ± ve profesyonellikleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. TÃ¼rkiye, hem kendi topraklarÄ±ndaki hem de komÅŸu Ã¼lkelerdeki haberlerin dÃ¼nyaya aktarÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Al Jazeera Media Network iÃ§in halen bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz etmektedir. Al Jazeera TÃ¼rk Digital faaliyetlerine devam etmeyecek de olsa, Al Jazeera Media Network bÃ¶lgedeki gÃ¼ncel haberleri ve gÃ¶rÃ¼ÅŸleri yayÄ±nlamaya, TÃ¼rkiye ve geleceÄŸi ile baÄŸlÄ± olmaya devam edecektir. SaygÄ±larÄ±mÄ±zla."